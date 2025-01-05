https://ria.ru/20250105/gorlovka-1992597427.html
Центральную часть Горловки обесточили из-за атаки дронов ВСУ, заявил мэр
Центральную часть Горловки обесточили из-за атаки дронов ВСУ, заявил мэр - РИА Новости, 05.01.2025
Центральную часть Горловки обесточили из-за атаки дронов ВСУ, заявил мэр
Центральная часть Горловки в ДНР оказалась обесточена в результате атаки беспилотников украинских войск, без света находятся более 16 тысяч абонентов, сообщил... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T18:23:00+03:00
2025-01-05T18:23:00+03:00
2025-01-05T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Центральная часть Горловки в ДНР оказалась обесточена в результате атаки беспилотников украинских войск, без света находятся более 16 тысяч абонентов, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате очередной атаки дронов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) центральная часть города без электроэнергии. 16250 точек учета электричества", - написал Приходько.Ранее управление по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило о том, что с 10.30 по 17.35 по Горловке было выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров, а также совершены три атаки с использованием беспилотников. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Центральную часть Горловки обесточили из-за атаки дронов ВСУ, заявил мэр
Мэр Приходько: центральная часть Горловки осталась без света из-за атаки БПЛА