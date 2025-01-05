https://ria.ru/20250105/germaniya-1992610104.html

Депутату в ФРГ пригрозили последствиями за слова о визите Шольца в Россию

Депутату в ФРГ пригрозили последствиями за слова о визите Шольца в Россию - РИА Новости, 05.01.2025

Депутату в ФРГ пригрозили последствиями за слова о визите Шольца в Россию

Лидер фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених считает, что членство депутата бундестага от оппозиционного... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T21:01:00+03:00

2025-01-05T21:01:00+03:00

2025-01-05T21:01:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Лидер фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених считает, что членство депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в парламентском комитете по контролю за спецслужбами должно быть поставлено под вопрос после его слов о якобы готовящемся визите канцлера Олафа Шольца в Россию, передает агентство DPA. В субботу Кизеветтер написал в соцсети Х, что Шольц якобы может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, а встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на март. Никаких источников данной информации депутат не привел. Сам Шольц назвал это утверждение ложью, а генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш потребовал удалить твит и принести извинения. После этого публикация была удалена. "Руководство "Союза" (ХДС/ХСС - ред.) должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами", - говорится в сообщении DPA со ссылкой на Мютцениха. По словам социал-демократа, в комитете, где состоит Кизеветтер, обсуждаются крайне конфиденциальные вопросы, касающиеся в том числе внешней политики. В декабре издание Spiegel сообщало, что в ХДС циркулируют слухи о том, что Шольц якобы может в ближайшие дни отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.

https://ria.ru/20250104/mask-1992489846.html

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в мире, олаф шольц, рольф мютцених, россия, социал-демократическая партия германии, хдс/хсс, германия