Рейтинг@Mail.ru
Депутату в ФРГ пригрозили последствиями за слова о визите Шольца в Россию - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/germaniya-1992610104.html
Депутату в ФРГ пригрозили последствиями за слова о визите Шольца в Россию
Депутату в ФРГ пригрозили последствиями за слова о визите Шольца в Россию - РИА Новости, 05.01.2025
Депутату в ФРГ пригрозили последствиями за слова о визите Шольца в Россию
Лидер фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених считает, что членство депутата бундестага от оппозиционного... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:01:00+03:00
2025-01-05T21:01:00+03:00
в мире
олаф шольц
рольф мютцених
россия
социал-демократическая партия германии
хдс/хсс
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Лидер фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених считает, что членство депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в парламентском комитете по контролю за спецслужбами должно быть поставлено под вопрос после его слов о якобы готовящемся визите канцлера Олафа Шольца в Россию, передает агентство DPA. В субботу Кизеветтер написал в соцсети Х, что Шольц якобы может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, а встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на март. Никаких источников данной информации депутат не привел. Сам Шольц назвал это утверждение ложью, а генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш потребовал удалить твит и принести извинения. После этого публикация была удалена. "Руководство "Союза" (ХДС/ХСС - ред.) должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами", - говорится в сообщении DPA со ссылкой на Мютцениха. По словам социал-демократа, в комитете, где состоит Кизеветтер, обсуждаются крайне конфиденциальные вопросы, касающиеся в том числе внешней политики. В декабре издание Spiegel сообщало, что в ХДС циркулируют слухи о том, что Шольц якобы может в ближайшие дни отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.
https://ria.ru/20250104/mask-1992489846.html
https://ria.ru/20250105/berbok-1992592307.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, рольф мютцених, россия, социал-демократическая партия германии, хдс/хсс, германия
В мире, Олаф Шольц, Рольф Мютцених, Россия, Социал-демократическая партия Германии, ХДС/ХСС, Германия
Депутату в ФРГ пригрозили последствиями за слова о визите Шольца в Россию

Лидер СДПГ пригрозил Кизеветтеру последствиями за слова о визите Шольца в Россию

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Лидер фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених считает, что членство депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в парламентском комитете по контролю за спецслужбами должно быть поставлено под вопрос после его слов о якобы готовящемся визите канцлера Олафа Шольца в Россию, передает агентство DPA.
В субботу Кизеветтер написал в соцсети Х, что Шольц якобы может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, а встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на март. Никаких источников данной информации депутат не привел. Сам Шольц назвал это утверждение ложью, а генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш потребовал удалить твит и принести извинения. После этого публикация была удалена.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Шольц назвал Маска троллем
4 января, 13:00
"Руководство "Союза" (ХДС/ХСС - ред.) должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами", - говорится в сообщении DPA со ссылкой на Мютцениха.
По словам социал-демократа, в комитете, где состоит Кизеветтер, обсуждаются крайне конфиденциальные вопросы, касающиеся в том числе внешней политики.
В декабре издание Spiegel сообщало, что в ХДС циркулируют слухи о том, что Шольц якобы может в ближайшие дни отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске
Вчера, 17:06
 
В миреОлаф ШольцРольф МютценихРоссияСоциал-демократическая партия ГерманииХДС/ХССГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала