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"Слева и справа": на Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/front-1992588406.html
"Слева и справа": на Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте
"Слева и справа": на Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 05.01.2025
"Слева и справа": на Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте
Конфликт на Украине перестал быть позиционным и полностью превратился в наступательную операцию российской армии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:13:00+03:00
2025-01-05T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
курахово
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине перестал быть позиционным и полностью превратился в наступательную операцию российской армии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения", — утверждает он.По словам офицера, российские военные не атакуют в лоб, а обходят населенные пункты слева и справа, создают мешки и котлы, а украинским войскам приходится постоянно отступать."ВСУ, а конкретно Генеральный штаб, не выработал противодействия изменившейся тактике противника", — пожаловался Стариков.Как заявлял главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.Во вторник Минобороны России сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
https://ria.ru/20250105/tramp-1992555352.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992553166.html
украина
донецкая народная республика
курахово
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безопасность, украина, донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Курахово, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Слева и справа": на Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не смогли выработать ответ на тактику России

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине перестал быть позиционным и полностью превратился в наступательную операцию российской армии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".
"Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения", — утверждает он.
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По словам офицера, российские военные не атакуют в лоб, а обходят населенные пункты слева и справа, создают мешки и котлы, а украинским войскам приходится постоянно отступать.
«
"ВСУ, а конкретно Генеральный штаб, не выработал противодействия изменившейся тактике противника", — пожаловался Стариков.
Как заявлял главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.
Во вторник Минобороны России сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКураховоВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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