https://ria.ru/20250105/front-1992588406.html

"Слева и справа": на Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте

"Слева и справа": на Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 05.01.2025

"Слева и справа": на Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте

Конфликт на Украине перестал быть позиционным и полностью превратился в наступательную операцию российской армии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:13:00+03:00

2025-01-05T16:13:00+03:00

2025-01-05T16:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

курахово

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769265331_0:151:3371:2047_1920x0_80_0_0_eb4741ba76e8c0e49321d341cd2b8faa.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине перестал быть позиционным и полностью превратился в наступательную операцию российской армии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения", — утверждает он.По словам офицера, российские военные не атакуют в лоб, а обходят населенные пункты слева и справа, создают мешки и котлы, а украинским войскам приходится постоянно отступать."ВСУ, а конкретно Генеральный штаб, не выработал противодействия изменившейся тактике противника", — пожаловался Стариков.Как заявлял главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.Во вторник Минобороны России сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.

https://ria.ru/20250105/tramp-1992555352.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992553166.html

украина

донецкая народная республика

курахово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф)