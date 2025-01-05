https://ria.ru/20250105/fomin-1992557154.html

Замминистра обороны исполнил желания детей участника спецоперации

Замминистра обороны исполнил желания детей участника спецоперации - РИА Новости, 05.01.2025

Замминистра обороны исполнил желания детей участника спецоперации

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин исполнил желания детей военнослужащего, участника спецоперации в рамках акции "Елка желаний", сообщили... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:31:00+03:00

2025-01-05T10:31:00+03:00

2025-01-05T10:31:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин исполнил желания детей военнослужащего, участника спецоперации в рамках акции "Елка желаний", сообщили в министерстве. Ранее Фомин снял с елки шарики Василисы и Дмитрия Куревлевых. Василиса хотела получить на Новый год в подарок этюдник для рисования, а её брат Дмитрий мечтал о железной дороге. "По поручению замминистра обороны РФ департаментом культуры Минобороны России для детей и их мамы была организована экскурсия в студии военных художников имени М.Б. Грекова. В ходе экскурсии гости ознакомились с мастерскими живописцев и скульпторов, багетной мастерской, литейным цехом и дизайн-бюро, а также работами, представленными в выставочном зале для временной экспозиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Василиса и Дмитрий получили получили подарки из рук директора департамента культуры министерства обороны РФ Артема Горного. Помимо этюдника Василиса получила подарочный сертификат на посещение индивидуального мастер-класса от мастеров живописи студии, подчеркнули в ведомстве.

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россия, александр фомин, общество, елка желаний