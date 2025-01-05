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Замминистра обороны исполнил желания детей участника спецоперации - РИА Новости, 05.01.2025
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Хорошие новости
 
10:31 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/fomin-1992557154.html
Замминистра обороны исполнил желания детей участника спецоперации
Замминистра обороны исполнил желания детей участника спецоперации - РИА Новости, 05.01.2025
Замминистра обороны исполнил желания детей участника спецоперации
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин исполнил желания детей военнослужащего, участника спецоперации в рамках акции "Елка желаний", сообщили... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:31:00+03:00
2025-01-05T10:31:00+03:00
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россия
александр фомин
общество
елка желаний
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин исполнил желания детей военнослужащего, участника спецоперации в рамках акции "Елка желаний", сообщили в министерстве. Ранее Фомин снял с елки шарики Василисы и Дмитрия Куревлевых. Василиса хотела получить на Новый год в подарок этюдник для рисования, а её брат Дмитрий мечтал о железной дороге. "По поручению замминистра обороны РФ департаментом культуры Минобороны России для детей и их мамы была организована экскурсия в студии военных художников имени М.Б. Грекова. В ходе экскурсии гости ознакомились с мастерскими живописцев и скульпторов, багетной мастерской, литейным цехом и дизайн-бюро, а также работами, представленными в выставочном зале для временной экспозиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Василиса и Дмитрий получили получили подарки из рук директора департамента культуры министерства обороны РФ Артема Горного. Помимо этюдника Василиса получила подарочный сертификат на посещение индивидуального мастер-класса от мастеров живописи студии, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250105/zhelanie-1992555739.html
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россия, александр фомин, общество, елка желаний
Хорошие новости, Россия, Александр Фомин, Общество, Елка желаний
Замминистра обороны исполнил желания детей участника спецоперации

Замминистра обороны Фомин исполнил желания детей участника спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУкрашения и открытки на "Елке желаний"
Украшения и открытки на Елке желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Украшения и открытки на "Елке желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин исполнил желания детей военнослужащего, участника спецоперации в рамках акции "Елка желаний", сообщили в министерстве.
Ранее Фомин снял с елки шарики Василисы и Дмитрия Куревлевых. Василиса хотела получить на Новый год в подарок этюдник для рисования, а её брат Дмитрий мечтал о железной дороге.
«
"По поручению замминистра обороны РФ департаментом культуры Минобороны России для детей и их мамы была организована экскурсия в студии военных художников имени М.Б. Грекова. В ходе экскурсии гости ознакомились с мастерскими живописцев и скульпторов, багетной мастерской, литейным цехом и дизайн-бюро, а также работами, представленными в выставочном зале для временной экспозиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Василиса и Дмитрий получили получили подарки из рук директора департамента культуры министерства обороны РФ Артема Горного. Помимо этюдника Василиса получила подарочный сертификат на посещение индивидуального мастер-класса от мастеров живописи студии, подчеркнули в ведомстве.
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