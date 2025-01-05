В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США
Депутат Шеремет: у ЕС остался один шанс спастись от экономической кабалы США
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США.
"У Европы остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США - надо взять курс на союзническое объединение с Россией, таким образом сломав коварные планы американцев", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, в стремлении слить и загнать Европу в полнейшую кабалу, США продолжили обрушение ее экономики с помощью подведомственной им Украины, заключив с нею сделку о прекращении транзита через ее территорию энергоресурсов для европейских потребителей в обмен на новые поставки летального оружия.
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"Ситуация с транзитом газа лишь усугубит раскол Евросоюза, за чем может последовать его распад", - сказал депутат.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года. Поставки в соответствии с документом прекратились 1 января в 8.00. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
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