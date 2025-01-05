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В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США - РИА Новости, 05.01.2025
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09:52 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/evrosoyuz-1992554747.html
В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США
В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США - РИА Новости, 05.01.2025
В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T09:52:00+03:00
2025-01-05T09:52:00+03:00
европа
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украина
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США. "У Европы остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США - надо взять курс на союзническое объединение с Россией, таким образом сломав коварные планы американцев", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в стремлении слить и загнать Европу в полнейшую кабалу, США продолжили обрушение ее экономики с помощью подведомственной им Украины, заключив с нею сделку о прекращении транзита через ее территорию энергоресурсов для европейских потребителей в обмен на новые поставки летального оружия. "Ситуация с транзитом газа лишь усугубит раскол Евросоюза, за чем может последовать его распад", - сказал депутат. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года. Поставки в соответствии с документом прекратились 1 января в 8.00. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html
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европа, сша, украина, михаил шеремет, в мире, евросоюз
Европа, США, Украина, Михаил Шеремет, В мире, Евросоюз
В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США

Депутат Шеремет: у ЕС остался один шанс спастись от экономической кабалы США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США.
"У Европы остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США - надо взять курс на союзническое объединение с Россией, таким образом сломав коварные планы американцев", - сказал Шеремет РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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По его словам, в стремлении слить и загнать Европу в полнейшую кабалу, США продолжили обрушение ее экономики с помощью подведомственной им Украины, заключив с нею сделку о прекращении транзита через ее территорию энергоресурсов для европейских потребителей в обмен на новые поставки летального оружия.
«
"Ситуация с транзитом газа лишь усугубит раскол Евросоюза, за чем может последовать его распад", - сказал депутат.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года. Поставки в соответствии с документом прекратились 1 января в 8.00. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
 
ЕвропаСШАУкраинаМихаил ШереметВ миреЕвросоюз
 
 
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