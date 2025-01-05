https://ria.ru/20250105/evrosoyuz-1992554747.html

В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США

В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США - РИА Новости, 05.01.2025

В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T09:52:00+03:00

2025-01-05T09:52:00+03:00

2025-01-05T09:52:00+03:00

европа

сша

украина

михаил шеремет

в мире

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США. "У Европы остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США - надо взять курс на союзническое объединение с Россией, таким образом сломав коварные планы американцев", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в стремлении слить и загнать Европу в полнейшую кабалу, США продолжили обрушение ее экономики с помощью подведомственной им Украины, заключив с нею сделку о прекращении транзита через ее территорию энергоресурсов для европейских потребителей в обмен на новые поставки летального оружия. "Ситуация с транзитом газа лишь усугубит раскол Евросоюза, за чем может последовать его распад", - сказал депутат. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года. Поставки в соответствии с документом прекратились 1 января в 8.00. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

европа

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, сша, украина, михаил шеремет, в мире, евросоюз