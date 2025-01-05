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Неизвестные подложили голову свиньи перед мемориалом в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2025
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17:11 05.01.2025 (обновлено: 17:12 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/evrey-1992592210.html
Неизвестные подложили голову свиньи перед мемориалом в Германии, пишут СМИ
Неизвестные подложили голову свиньи перед мемориалом в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2025
Неизвестные подложили голову свиньи перед мемориалом в Германии, пишут СМИ
Неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус - бывшим домом еврейской семьи Прагер, которые были убиты во времена нацистской... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:11:00+03:00
2025-01-05T17:12:00+03:00
в мире
германия
тюрингия
происшествия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус - бывшим домом еврейской семьи Прагер, которые были убиты во времена нацистской Германии, сообщает издание Bild. "Прагер-Хаус - это мемориал, который, среди прочего, посвящен убитой нацистами еврейской семье Прагер... Между 14.00 пятницы (16.00 мск - ред.) и 11.40 субботы (13.40 мск - ред.) перед бывшим торговым домом купца еврейского происхождения Бернхарда Прагера (1884-1944) на Бернард-Прагер-Гассе в Апольде в федеральной земле Тюрингия положили свиную голову", - говорится в публикации газеты. Отмечается, что происшествие рассматривается как акт разжигания ненависти. Расследованием занимается служба государственной безопасности.
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в мире, германия, тюрингия, происшествия
В мире, Германия, Тюрингия, Происшествия
Неизвестные подложили голову свиньи перед мемориалом в Германии, пишут СМИ

Bild: неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус

CC BY-SA 4.0 / BrThomas / Прагер-Хаус
Прагер-Хаус - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
CC BY-SA 4.0 / BrThomas /
Прагер-Хаус. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус - бывшим домом еврейской семьи Прагер, которые были убиты во времена нацистской Германии, сообщает издание Bild.
"Прагер-Хаус - это мемориал, который, среди прочего, посвящен убитой нацистами еврейской семье Прагер... Между 14.00 пятницы (16.00 мск - ред.) и 11.40 субботы (13.40 мск - ред.) перед бывшим торговым домом купца еврейского происхождения Бернхарда Прагера (1884-1944) на Бернард-Прагер-Гассе в Апольде в федеральной земле Тюрингия положили свиную голову", - говорится в публикации газеты.
Отмечается, что происшествие рассматривается как акт разжигания ненависти. Расследованием занимается служба государственной безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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