https://ria.ru/20250105/evrey-1992592210.html

Неизвестные подложили голову свиньи перед мемориалом в Германии, пишут СМИ

Неизвестные подложили голову свиньи перед мемориалом в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2025

Неизвестные подложили голову свиньи перед мемориалом в Германии, пишут СМИ

Неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус - бывшим домом еврейской семьи Прагер, которые были убиты во времена нацистской... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:11:00+03:00

2025-01-05T17:11:00+03:00

2025-01-05T17:12:00+03:00

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германия

тюрингия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус - бывшим домом еврейской семьи Прагер, которые были убиты во времена нацистской Германии, сообщает издание Bild. "Прагер-Хаус - это мемориал, который, среди прочего, посвящен убитой нацистами еврейской семье Прагер... Между 14.00 пятницы (16.00 мск - ред.) и 11.40 субботы (13.40 мск - ред.) перед бывшим торговым домом купца еврейского происхождения Бернхарда Прагера (1884-1944) на Бернард-Прагер-Гассе в Апольде в федеральной земле Тюрингия положили свиную голову", - говорится в публикации газеты. Отмечается, что происшествие рассматривается как акт разжигания ненависти. Расследованием занимается служба государственной безопасности.

https://ria.ru/20241111/amsterdam-1982945750.html

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в мире, германия, тюрингия, происшествия