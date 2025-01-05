Рейтинг@Mail.ru
Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/estoniya-1992574563.html
Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта
Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта - РИА Новости, 05.01.2025
Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта
Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта под предлогом низкой посещаемости, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:41:00+03:00
2025-01-05T13:41:00+03:00
в мире
эстония
россия
женева (город)
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта под предлогом низкой посещаемости, сообщает телерадиокомпания ERR. "Согласно решению правления Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.), которое было принято в ноябре, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление пресс-службы парламента. В ноябре ERR сообщала, что эстонская компания Civitta Estonia по заказу властей страны проведет оценку необходимости дальнейшего использования русского языка в коммуникации государственных структур. Министерство юстиции Эстонии ранее также заявило, что перестанет переводить законы на русский язык. При этом ранее сообщалось, что департамент полиции и погранохраны при эстонском МВД в 2025 году прекратит рассылку автоматических ответов на русском языке. В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
https://ria.ru/20241229/estonija-1991956928.html
https://ria.ru/20250103/estoniya-1992427553.html
эстония
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, женева (город), владимир путин, оон
В мире, Эстония, Россия, Женева (город), Владимир Путин, ООН
Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта

Парламент Эстонии закрыл русскоязычную версию сайта из-за низкой посещаемости

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта под предлогом низкой посещаемости, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Согласно решению правления Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.), которое было принято в ноябре, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление пресс-службы парламента.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Глава МВД Эстонии не считает закрытие границы с Россией необходимым шагом
29 декабря 2024, 06:21
В ноябре ERR сообщала, что эстонская компания Civitta Estonia по заказу властей страны проведет оценку необходимости дальнейшего использования русского языка в коммуникации государственных структур. Министерство юстиции Эстонии ранее также заявило, что перестанет переводить законы на русский язык. При этом ранее сообщалось, что департамент полиции и погранохраны при эстонском МВД в 2025 году прекратит рассылку автоматических ответов на русском языке.
В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Эстония через несколько недель получит HIMARS из США
3 января, 17:42
 
В миреЭстонияРоссияЖенева (город)Владимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала