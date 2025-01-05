https://ria.ru/20250105/estoniya-1992574563.html

Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта

Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта - РИА Новости, 05.01.2025

Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта

Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта под предлогом низкой посещаемости, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:41:00+03:00

2025-01-05T13:41:00+03:00

2025-01-05T13:41:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта под предлогом низкой посещаемости, сообщает телерадиокомпания ERR. "Согласно решению правления Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.), которое было принято в ноябре, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление пресс-службы парламента. В ноябре ERR сообщала, что эстонская компания Civitta Estonia по заказу властей страны проведет оценку необходимости дальнейшего использования русского языка в коммуникации государственных структур. Министерство юстиции Эстонии ранее также заявило, что перестанет переводить законы на русский язык. При этом ранее сообщалось, что департамент полиции и погранохраны при эстонском МВД в 2025 году прекратит рассылку автоматических ответов на русском языке. В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.

https://ria.ru/20241229/estonija-1991956928.html

https://ria.ru/20250103/estoniya-1992427553.html

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в мире, эстония, россия, женева (город), владимир путин, оон