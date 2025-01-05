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В США заявили о росте угрозы терроризма внутри страны - РИА Новости, 05.01.2025
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20:05 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/ekstremizm-1992607260.html
В США заявили о росте угрозы терроризма внутри страны
В США заявили о росте угрозы терроризма внутри страны - РИА Новости, 05.01.2025
В США заявили о росте угрозы терроризма внутри страны
США столкнулись со значительным ростом насильственного экстремизма и постоянной угрозы терроризма внутри страны, признал американский министр внутренней... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T20:05:00+03:00
2025-01-05T20:05:00+03:00
в мире
сша
лас-вегас
новый орлеан
фбр
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
происшествия
tesla motors
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США столкнулись со значительным ростом насильственного экстремизма и постоянной угрозы терроризма внутри страны, признал американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. "Мы имеем не только постоянную угрозу иностранного терроризма, из-за которой, конечно, было создано министерство внутренней безопасности, но у нас есть враждебные национальные государства. За последние десять лет мы наблюдаем значительный рост того, что называем доморощенным насильственным экстремизмом", - сообщил он в воскресном интервью телеканалу ABC News. По словам Майоркаса, Америка на сегодняшний день имеет "очень сложный ландшафт угроз", из-за которого властям заодно с населением необходимо быть начеку и принимать меры предосторожности, чтобы избегать насилия. Первого января около 03.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл ранее сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго.
https://ria.ru/20250102/obysk-1992297701.html
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в мире, сша, лас-вегас, новый орлеан, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, происшествия, tesla motors
В мире, США, Лас-Вегас, Новый Орлеан, ФБР, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, Происшествия, Tesla motors
В США заявили о росте угрозы терроризма внутри страны

Глава МВД США Майоркас заявил о росте насильственного экстремизма в стране

© AP Photo / Bill Clark/PoolМинистр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Bill Clark/Pool
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США столкнулись со значительным ростом насильственного экстремизма и постоянной угрозы терроризма внутри страны, признал американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
"Мы имеем не только постоянную угрозу иностранного терроризма, из-за которой, конечно, было создано министерство внутренней безопасности, но у нас есть враждебные национальные государства. За последние десять лет мы наблюдаем значительный рост того, что называем доморощенным насильственным экстремизмом", - сообщил он в воскресном интервью телеканалу ABC News.
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2 января, 10:24
По словам Майоркаса, Америка на сегодняшний день имеет "очень сложный ландшафт угроз", из-за которого властям заодно с населением необходимо быть начеку и принимать меры предосторожности, чтобы избегать насилия.
Первого января около 03.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл ранее сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго.
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