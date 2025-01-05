Экономист оценил вероятность глобальной торговой войны
Экономист Табах: Трамп может стать спусковым крючком для мировой торговой войны
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение импортных пошлин может стать "спусковым крючком" для мировой торговой войны, которая, в свою очередь, может грозить глобальной рецессией, хотя это не базовый сценарий, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Мировая экономика в последние годы переживает непростые времена: темпы роста остаются "вялыми" и ниже, чем до пандемии, отмечали ранее в Международном валютном фонде. При этом рост глобального ВВП постепенно замедляется: если в 2022 году он составлял 3,6%, то в 2023 году - уже 3,3%, а в 2024 году МВФ прогнозировало 3,2%.
"Это не кризис, а нормализация после пандемийного шока и восстановительного роста. При высоких государственных, в том числе военных, расходах по всему миру кризис маловероятен – если только тарифная политика США не станет спусковым крючком для мировой торговой войны", - прокомментировал Табах вопрос, могут ли замедляющиеся темпы роста экономики быть признаком "ползучего кризиса".
При этом, по его словам, "мировая рецессия из-за тарифных торговых войн – это не базовый, но возможный сценарий".
Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.
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