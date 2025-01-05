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В Новгородской области проведут проверку после смертельного ДТП - РИА Новости, 05.01.2025
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22:22 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/dtp-1992615192.html
В Новгородской области проведут проверку после смертельного ДТП
В Новгородской области проведут проверку после смертельного ДТП - РИА Новости, 05.01.2025
В Новгородской области проведут проверку после смертельного ДТП
Младенец-пассажир и мужчина-водитель погибли в автоаварии на трассе М-10 в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T22:22:00+03:00
2025-01-05T22:22:00+03:00
происшествия
авто
новгородская область
ford motor
гибдд мвд рф
peugeot 3008
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Младенец-пассажир и мужчина-водитель погибли в автоаварии на трассе М-10 в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Предварительно установлено, что на федеральной трассе М-10 "Россия" в Крестецком округе в воскресенье днём 32-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем Ford. От удара Ford совершил касательное столкновение с автомобилем Peugeot. "В результате ДТП пассажир, четырехмесячная девочка, и водитель автомашины ВАЗ от полученных травм погибли на месте происшествия... Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области... организовала проверку по факту ДТП", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство оценит, насколько качественно подрядчик содержал дорожное покрытие. Как уточняет пресс-служба управления ГИБДД, водитель и два пассажира автомобиля Ford, в том числе 10-летний ребёнок, а также ещё один пассажир автомобиля ВАЗ доставлены в Валдайский многопрофильный медицинский центр. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html
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происшествия, авто, новгородская область, ford motor, гибдд мвд рф, peugeot 3008
Происшествия, Авто, Новгородская область, Ford Motor, ГИБДД МВД РФ, Peugeot 3008
В Новгородской области проведут проверку после смертельного ДТП

В Новгородской области проведут проверку после смертельного ДТП на трассе M--10

© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской областиНа месте ДТП в Новгородской области
На месте ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской области
На месте ДТП в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Младенец-пассажир и мужчина-водитель погибли в автоаварии на трассе М-10 в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что на федеральной трассе М-10 "Россия" в Крестецком округе в воскресенье днём 32-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем Ford. От удара Ford совершил касательное столкновение с автомобилем Peugeot.
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"В результате ДТП пассажир, четырехмесячная девочка, и водитель автомашины ВАЗ от полученных травм погибли на месте происшествия... Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области... организовала проверку по факту ДТП", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит, насколько качественно подрядчик содержал дорожное покрытие.
Как уточняет пресс-служба управления ГИБДД, водитель и два пассажира автомобиля Ford, в том числе 10-летний ребёнок, а также ещё один пассажир автомобиля ВАЗ доставлены в Валдайский многопрофильный медицинский центр. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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ПроисшествияАвтоНовгородская областьFord MotorГИБДД МВД РФPeugeot 3008
 
 
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