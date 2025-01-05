Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/dtp-1992610447.html
В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков
В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков - РИА Новости, 05.01.2025
В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четверо жителей региона, находившиеся в автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, пострадали, при этом... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:06:00+03:00
2025-01-05T21:06:00+03:00
происшествия
белгородская область
курская область
питкярантский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992578250_0:21:1180:684_1920x0_80_0_0_bb35a6f6a5a23408bdd867648af75fa6.jpg
БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четверо жителей региона, находившиеся в автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, пострадали, при этом троим из них медицинская помощь была оказана на месте, а одна девушка госпитализирована. "Всего в автобусе было 7 белгородцев. Восьмая - гид, которая была вместе с группой, - из Курской области. Все семь наших жителей осмотрены врачами. Из них четверо пострадали. Одной молодой девушке понадобилась медицинская помощь - у неё травма руки. Операцию провели. Она находится в Сортавальской ЦРБ. Информация по дальнейшему лечению будет известна завтра", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, в числе пострадавших оказалась несовершеннолетняя девушка и её мама. "Помощь оказана амбулаторно, у них мелкие ушибы. Ещё одной - четвёртой пострадавшей - врачи также оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались", - добавил глава региона. Он уточнил, что шестеро белгородцев в настоящее время находятся в пункте временного размещения. "Завтра они поедут домой", - подчеркнул Гладков. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП . Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html
https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html
белгородская область
курская область
питкярантский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992578250_35:0:1134:824_1920x0_80_0_0_973748bd2482e534bcdc4f43c6dadee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, курская область, питкярантский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Курская область, Питкярантский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков

Гладков: в ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо белгородцев

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четверо жителей региона, находившиеся в автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, пострадали, при этом троим из них медицинская помощь была оказана на месте, а одна девушка госпитализирована.
"Всего в автобусе было 7 белгородцев. Восьмая - гид, которая была вместе с группой, - из Курской области. Все семь наших жителей осмотрены врачами. Из них четверо пострадали. Одной молодой девушке понадобилась медицинская помощь - у неё травма руки. Операцию провели. Она находится в Сортавальской ЦРБ. Информация по дальнейшему лечению будет известна завтра", - написал Гладков в Telegram-канале.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В Самарской области произошло смертельное ДТП
Вчера, 18:45
По словам губернатора, в числе пострадавших оказалась несовершеннолетняя девушка и её мама. "Помощь оказана амбулаторно, у них мелкие ушибы. Ещё одной - четвёртой пострадавшей - врачи также оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались", - добавил глава региона.
Он уточнил, что шестеро белгородцев в настоящее время находятся в пункте временного размещения.
"Завтра они поедут домой", - подчеркнул Гладков.
По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП . Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.
Место столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком в Оренбургской области. 4 января 2025 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Оренбуржье пять человек погибли в ДТП с грузовиком
4 января, 18:28
 
ПроисшествияБелгородская областьКурская областьПиткярантский районВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала