https://ria.ru/20250105/dtp-1992610447.html

В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков

В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков - РИА Новости, 05.01.2025

В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четверо жителей региона, находившиеся в автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, пострадали, при этом... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T21:06:00+03:00

2025-01-05T21:06:00+03:00

2025-01-05T21:06:00+03:00

происшествия

белгородская область

курская область

питкярантский район

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992578250_0:21:1180:684_1920x0_80_0_0_bb35a6f6a5a23408bdd867648af75fa6.jpg

БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четверо жителей региона, находившиеся в автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, пострадали, при этом троим из них медицинская помощь была оказана на месте, а одна девушка госпитализирована. "Всего в автобусе было 7 белгородцев. Восьмая - гид, которая была вместе с группой, - из Курской области. Все семь наших жителей осмотрены врачами. Из них четверо пострадали. Одной молодой девушке понадобилась медицинская помощь - у неё травма руки. Операцию провели. Она находится в Сортавальской ЦРБ. Информация по дальнейшему лечению будет известна завтра", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, в числе пострадавших оказалась несовершеннолетняя девушка и её мама. "Помощь оказана амбулаторно, у них мелкие ушибы. Ещё одной - четвёртой пострадавшей - врачи также оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались", - добавил глава региона. Он уточнил, что шестеро белгородцев в настоящее время находятся в пункте временного размещения. "Завтра они поедут домой", - подчеркнул Гладков. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП . Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html

https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html

белгородская область

курская область

питкярантский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, курская область, питкярантский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)