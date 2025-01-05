https://ria.ru/20250105/dtp-1992610447.html
В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков
В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков - РИА Новости, 05.01.2025
В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четверо жителей региона, находившиеся в автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, пострадали, при этом... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:06:00+03:00
2025-01-05T21:06:00+03:00
2025-01-05T21:06:00+03:00
происшествия
белгородская область
курская область
питкярантский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четверо жителей региона, находившиеся в автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, пострадали, при этом троим из них медицинская помощь была оказана на месте, а одна девушка госпитализирована. "Всего в автобусе было 7 белгородцев. Восьмая - гид, которая была вместе с группой, - из Курской области. Все семь наших жителей осмотрены врачами. Из них четверо пострадали. Одной молодой девушке понадобилась медицинская помощь - у неё травма руки. Операцию провели. Она находится в Сортавальской ЦРБ. Информация по дальнейшему лечению будет известна завтра", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, в числе пострадавших оказалась несовершеннолетняя девушка и её мама. "Помощь оказана амбулаторно, у них мелкие ушибы. Ещё одной - четвёртой пострадавшей - врачи также оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались", - добавил глава региона. Он уточнил, что шестеро белгородцев в настоящее время находятся в пункте временного размещения. "Завтра они поедут домой", - подчеркнул Гладков. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП . Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html
https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, курская область, питкярантский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Курская область, Питкярантский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Карелии пострадали четверо белгородцев, сообщил Гладков
Гладков: в ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо белгородцев