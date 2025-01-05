В Самарской области произошло смертельное ДТП
Под Самарой столкнулись два автомобиля, погибли два человека, семеро пострадали
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САМАРА, 5 янв - РИА Новости. Два человека погибли, семь пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"Наши пожарные-спасатели пожарно-спасательной части 132 противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП на 103-м километре трассы "Самара - Большая Гушица" в Большеглушицком районе. Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. По нашим сведениям, в аварии двое погибших и семь пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
Противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также деблокировала пострадавших. На месте аварии также работают сотрудники госавтоинспекции и медработники.
В региональном ГУМВД России уточнили журналистам, что до приезда скорой помощи на месте аварии скончались водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai. Полицейские установили и опросили участников ДТП и очевидцев. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства аварии.
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