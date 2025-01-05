https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html

В Самарской области произошло смертельное ДТП

В Самарской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 05.01.2025

В Самарской области произошло смертельное ДТП

Два человека погибли, семь пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T18:45:00+03:00

2025-01-05T18:45:00+03:00

2025-01-05T18:55:00+03:00

происшествия

самарская область

россия

дтп

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САМАРА, 5 янв - РИА Новости. Два человека погибли, семь пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. "Наши пожарные-спасатели пожарно-спасательной части 132 противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП на 103-м километре трассы "Самара - Большая Гушица" в Большеглушицком районе. Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. По нашим сведениям, в аварии двое погибших и семь пострадавших", - говорится в сообщении ведомства. Противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также деблокировала пострадавших. На месте аварии также работают сотрудники госавтоинспекции и медработники.В региональном ГУМВД России уточнили журналистам, что до приезда скорой помощи на месте аварии скончались водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai. Полицейские установили и опросили участников ДТП и очевидцев. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20241230/dtp-1992046470.html

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происшествия, самарская область, россия, дтп