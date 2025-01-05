Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/dtp-1992594847.html
В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие
В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие - РИА Новости, 05.01.2025
В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие
Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:45:00+03:00
2025-01-05T17:45:00+03:00
происшествия
пермский край
кунгур
соликамск
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
ПЕРМЬ, 5 янв — РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером в воскресенье на трассе Кунгур - Соликамск 72-летний водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes. "В результате ДТП водитель и пассажир отечественного транспортного средства погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В ГАИ добавили, что количество пострадавших уточняется. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992567842.html
пермский край
кунгур
соликамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, кунгур, соликамск, mercedes
Происшествия, Пермский край, Кунгур, Соликамск, Mercedes
В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие

ГАИ: в ДТП на трассе Кунгур — Соликамск два человека погибли и шесть пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 5 янв — РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, вечером в воскресенье на трассе Кунгур - Соликамск 72-летний водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes.
"В результате ДТП водитель и пассажир отечественного транспортного средства погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В ГАИ добавили, что количество пострадавших уточняется. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.
Кадры с места ДТП в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В Карелии туристический автобус попал в ДТП
Вчера, 12:35
 
ПроисшествияПермский крайКунгурСоликамскMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала