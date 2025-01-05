https://ria.ru/20250105/dtp-1992594847.html
В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие
В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие - РИА Новости, 05.01.2025
В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие
Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:45:00+03:00
2025-01-05T17:45:00+03:00
2025-01-05T17:45:00+03:00
происшествия
пермский край
кунгур
соликамск
mercedes
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ПЕРМЬ, 5 янв — РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером в воскресенье на трассе Кунгур - Соликамск 72-летний водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes. "В результате ДТП водитель и пассажир отечественного транспортного средства погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В ГАИ добавили, что количество пострадавших уточняется. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992567842.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, кунгур, соликамск, mercedes
Происшествия, Пермский край, Кунгур, Соликамск, Mercedes
В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие
ГАИ: в ДТП на трассе Кунгур — Соликамск два человека погибли и шесть пострадали