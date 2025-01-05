https://ria.ru/20250105/dtp-1992594847.html

В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие

В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие - РИА Новости, 05.01.2025

В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие

Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:45:00+03:00

2025-01-05T17:45:00+03:00

2025-01-05T17:45:00+03:00

происшествия

пермский край

кунгур

соликамск

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg

ПЕРМЬ, 5 янв — РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером в воскресенье на трассе Кунгур - Соликамск 72-летний водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes. "В результате ДТП водитель и пассажир отечественного транспортного средства погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В ГАИ добавили, что количество пострадавших уточняется. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20250105/dtp-1992567842.html

пермский край

кунгур

соликамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, кунгур, соликамск, mercedes