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В Новгородской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 05.01.2025
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17:14 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/dtp-1992593281.html
В Новгородской области два человека погибли в ДТП
В Новгородской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 05.01.2025
В Новгородской области два человека погибли в ДТП
Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-10 в Новгородской области, два человека погибли, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:14:00+03:00
2025-01-05T17:14:00+03:00
происшествия
новгородская область
крестецкий район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-10 в Новгородской области, два человека погибли, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону в Telegram-канале. Уточняется, что в воскресенье в 15:20 на трассе М-10 "Россия" возле деревни Стуковья Крестецкого округа столкнулись три автомобиля. "Сотрудники полиции Крестецкого района работают на месте автоаварии, в результате которой погибли водитель и пассажир", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992583785.html
новгородская область
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происшествия, новгородская область, крестецкий район
Происшествия, Новгородская область, Крестецкий район
В Новгородской области два человека погибли в ДТП

В Новгородской области столкнулись три автомобиля, два человека погибли

© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской областиНа месте ДТП в Новгородской области
На месте ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской области
На месте ДТП в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-10 в Новгородской области, два человека погибли, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону в Telegram-канале.
Уточняется, что в воскресенье в 15:20 на трассе М-10 "Россия" возле деревни Стуковья Крестецкого округа столкнулись три автомобиля.
"Сотрудники полиции Крестецкого района работают на месте автоаварии, в результате которой погибли водитель и пассажир", - говорится в сообщении.
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Вчера, 15:23
 
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