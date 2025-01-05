https://ria.ru/20250105/dtp-1992593281.html

В Новгородской области два человека погибли в ДТП

В Новгородской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 05.01.2025

В Новгородской области два человека погибли в ДТП

Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-10 в Новгородской области, два человека погибли, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:14:00+03:00

2025-01-05T17:14:00+03:00

2025-01-05T17:14:00+03:00

происшествия

новгородская область

крестецкий район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992593007_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_00deee17d63f3d3270eb06310f4dc337.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-10 в Новгородской области, два человека погибли, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону в Telegram-канале. Уточняется, что в воскресенье в 15:20 на трассе М-10 "Россия" возле деревни Стуковья Крестецкого округа столкнулись три автомобиля. "Сотрудники полиции Крестецкого района работают на месте автоаварии, в результате которой погибли водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250105/dtp-1992583785.html

новгородская область

крестецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новгородская область, крестецкий район