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В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали пять туристов - РИА Новости, 05.01.2025
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15:23 05.01.2025 (обновлено: 15:33 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/dtp-1992583785.html
В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали пять туристов
В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали пять туристов - РИА Новости, 05.01.2025
В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали пять туристов
Пять туристов, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:23:00+03:00
2025-01-05T15:33:00+03:00
происшествия
алтайский край
смоленский район
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БАРНАУЛ , 5 янв - РИА Новости. Пять туристов, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина."Сегодня, 5 января 2024 года, рядом с селом Новотырышкино Смоленского района произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов. В транспорте находились 18 человек, 5 из которых обратились за медицинской помощью, среди них ребенок", - говорится в сообщении.Отмечается, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства при оказании услуг гражданам."Также будет оценено состояние дорожного полотна при эксплуатации в зимний период времени. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль", - подчеркнула Антошкина.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992567842.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, смоленский район
Происшествия, Алтайский край, Смоленский район
В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали пять туристов

В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали пять человек, в том числе ребенок

© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюНа месте ДТП с туристическим автобусом в Алтайском крае
На месте ДТП с туристическим автобусом в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На месте ДТП с туристическим автобусом в Алтайском крае
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БАРНАУЛ , 5 янв - РИА Новости. Пять туристов, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
"Сегодня, 5 января 2024 года, рядом с селом Новотырышкино Смоленского района произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов. В транспорте находились 18 человек, 5 из которых обратились за медицинской помощью, среди них ребенок", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюНа месте ДТП с туристическим автобусом в Алтайском крае
На месте ДТП с туристическим автобусом в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На месте ДТП с туристическим автобусом в Алтайском крае
Отмечается, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства при оказании услуг гражданам.
"Также будет оценено состояние дорожного полотна при эксплуатации в зимний период времени. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль", - подчеркнула Антошкина.
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ПроисшествияАлтайский крайСмоленский район
 
 
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