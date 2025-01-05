https://ria.ru/20250105/dtp-1992583785.html

В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали пять туристов

В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали пять туристов - РИА Новости, 05.01.2025

В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали пять туристов

Пять туристов, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T15:23:00+03:00

2025-01-05T15:23:00+03:00

2025-01-05T15:33:00+03:00

происшествия

алтайский край

смоленский район

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БАРНАУЛ , 5 янв - РИА Новости. Пять туристов, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина."Сегодня, 5 января 2024 года, рядом с селом Новотырышкино Смоленского района произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов. В транспорте находились 18 человек, 5 из которых обратились за медицинской помощью, среди них ребенок", - говорится в сообщении.Отмечается, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства при оказании услуг гражданам."Также будет оценено состояние дорожного полотна при эксплуатации в зимний период времени. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль", - подчеркнула Антошкина.

https://ria.ru/20250105/dtp-1992567842.html

алтайский край

смоленский район

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происшествия, алтайский край, смоленский район