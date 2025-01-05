https://ria.ru/20250105/dtp-1992582477.html

В Карелии возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом

В Карелии возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 05.01.2025

В Карелии возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП с автобусом с туристами в Карелии, где пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T15:04:00+03:00

2025-01-05T15:04:00+03:00

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происшествия

питкярантский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП с автобусом с туристами в Карелии, где пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба СУСК по региону."По факту происшествия с туристическим автобусом в Питкярантском районе следователями СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в пресс-службе.По данным СУСК, установлено, что сегодня, ориентировочно в 11 часов, на автотрассе "А-121" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. В Питкярантском районе вблизи деревни Керисюрья водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало несколько человек.По информации министра здравоохранения Карелии, медики оказывают помощь 14 пострадавшим, они госпитализированы с различными травмами.

https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html

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происшествия, питкярантский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)