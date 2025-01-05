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В Карелии возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 05.01.2025
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15:04 05.01.2025 (обновлено: 15:10 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/dtp-1992582477.html
В Карелии возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом
В Карелии возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 05.01.2025
В Карелии возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП с автобусом с туристами в Карелии, где пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:04:00+03:00
2025-01-05T15:10:00+03:00
происшествия
питкярантский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП с автобусом с туристами в Карелии, где пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба СУСК по региону."По факту происшествия с туристическим автобусом в Питкярантском районе следователями СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в пресс-службе.По данным СУСК, установлено, что сегодня, ориентировочно в 11 часов, на автотрассе "А-121" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. В Питкярантском районе вблизи деревни Керисюрья водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало несколько человек.По информации министра здравоохранения Карелии, медики оказывают помощь 14 пострадавшим, они госпитализированы с различными травмами.
https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html
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происшествия, питкярантский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Питкярантский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом

В Карелии возбудили дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП с автобусом с туристами в Карелии, где пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"По факту происшествия с туристическим автобусом в Питкярантском районе следователями СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в пресс-службе.
По данным СУСК, установлено, что сегодня, ориентировочно в 11 часов, на автотрассе "А-121" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. В Питкярантском районе вблизи деревни Керисюрья водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало несколько человек.
По информации министра здравоохранения Карелии, медики оказывают помощь 14 пострадавшим, они госпитализированы с различными травмами.
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ПроисшествияПиткярантский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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