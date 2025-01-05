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После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек - РИА Новости, 05.01.2025
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Туризм
 
14:13 05.01.2025 (обновлено: 15:12 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/dtp-1992577936.html
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек - РИА Новости, 05.01.2025
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек
Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии трое госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 05.01.2025
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туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
новости - туризм
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии трое госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС РФ."По уточненной информации, в ДТП пострадали семь человек, из них трое - госпитализированы... Пассажиры доставлены в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних. Всего в автобусе находилось 43 человека.
республика карелия
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Кадры с места ДТП в Карелии
В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, новости - туризм, происшествия, видео
Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия, Новости - Туризм, Происшествия
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии трое госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
2025-01-05T14:13
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После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек

После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех из семи пострадавших

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии трое госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"По уточненной информации, в ДТП пострадали семь человек, из них трое - госпитализированы... Пассажиры доставлены в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних. Всего в автобусе находилось 43 человека.
 
ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КарелияНовости - ТуризмПроисшествия
 
 
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