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После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек

После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек - РИА Новости, 05.01.2025

После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек

Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии трое госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:13:00+03:00

2025-01-05T14:13:00+03:00

2025-01-05T15:12:00+03:00

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

новости - туризм

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии трое госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС РФ."По уточненной информации, в ДТП пострадали семь человек, из них трое - госпитализированы... Пассажиры доставлены в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних. Всего в автобусе находилось 43 человека.

республика карелия

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Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T14:13 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, новости - туризм, происшествия, видео