https://ria.ru/20250105/dtp-1992573738.html
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо детей
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо детей - РИА Новости, 05.01.2025
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо детей
Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии четверо несовершеннолетних, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:27:00+03:00
2025-01-05T13:27:00+03:00
2025-01-05T13:48:00+03:00
происшествия
петрозаводск
сортавала
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии четверо несовершеннолетних, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Автобус марки Yutong. В нем находилось 43 пассажира. Автобус ехал из Петрозаводска в Сортавала, не доезжая п. Ляскеля, съехал в кювет. Предварительно - водитель не справился с управлением. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних", - сообщил собеседник агентства.
петрозаводск
сортавала
республика карелия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ДТП в Карелии
В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах.
Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства.
2025-01-05T13:27
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, петрозаводск, сортавала, республика карелия, видео
Происшествия, Петрозаводск, Сортавала, Республика Карелия
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо детей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии четверо несовершеннолетних, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
2025-01-05T13:27
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PT0M13S
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо детей
В ДТП с туристическим автобусом в Карелии пострадали четверо несовершеннолетних