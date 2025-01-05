https://ria.ru/20250105/dtp-1992573738.html

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо детей

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо детей - РИА Новости, 05.01.2025

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали четверо детей

Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии четверо несовершеннолетних, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:27:00+03:00

2025-01-05T13:27:00+03:00

2025-01-05T13:48:00+03:00

происшествия

петрозаводск

сортавала

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии четверо несовершеннолетних, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Автобус марки Yutong. В нем находилось 43 пассажира. Автобус ехал из Петрозаводска в Сортавала, не доезжая п. Ляскеля, съехал в кювет. Предварительно - водитель не справился с управлением. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних", - сообщил собеседник агентства.

петрозаводск

сортавала

республика карелия

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Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T13:27 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, петрозаводск, сортавала, республика карелия, видео