Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до семи - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 05.01.2025 (обновлено: 14:49 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/dtp-1992569883.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до семи
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до семи - РИА Новости, 05.01.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до семи
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до семи, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:53:00+03:00
2025-01-05T14:49:00+03:00
происшествия
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992570926_0:81:1179:744_1920x0_80_0_0_9e00abd9000055f8572561131407bb94.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до семи, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале."Количество пострадавших увеличилось до семи человек. На месте сейчас работают сотрудники МЧС Республики Карелия, полиция и медики", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о пяти пострадавших.По данным МЧС, авария произошла на автомобильной дороге Ляскеля — Питкяранта, автобус съехал в кювет.По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, пострадавшие — жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа, у них переломы конечностей, травма грудной клетки. Всего в автобусе ехали 43 пассажира, добавил он.Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах республики, автобус марки Yutong ехал из Петрозаводска в Сортавалу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992570926_40:0:1139:824_1920x0_80_0_0_7a855f7c21ee0b7cdef566a240b00803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика карелия
Происшествия, Республика Карелия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до семи

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 7

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до семи, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале.
"Количество пострадавших увеличилось до семи человек. На месте сейчас работают сотрудники МЧС Республики Карелия, полиция и медики", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
По данным МЧС, авария произошла на автомобильной дороге Ляскеля — Питкяранта, автобус съехал в кювет.
По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, пострадавшие — жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа, у них переломы конечностей, травма грудной клетки. Всего в автобусе ехали 43 пассажира, добавил он.
Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах республики, автобус марки Yutong ехал из Петрозаводска в Сортавалу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних, добавил собеседник агентства.
Место столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком в Оренбургской области. 4 января 2025 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Оренбуржье пять человек погибли в ДТП с грузовиком
4 января, 18:28
 
ПроисшествияРеспублика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала