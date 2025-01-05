https://ria.ru/20250105/dtp-1992569883.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до семи

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до семи - РИА Новости, 05.01.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до семи

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до семи, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:53:00+03:00

2025-01-05T12:53:00+03:00

2025-01-05T14:49:00+03:00

происшествия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до семи, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале."Количество пострадавших увеличилось до семи человек. На месте сейчас работают сотрудники МЧС Республики Карелия, полиция и медики", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о пяти пострадавших.По данным МЧС, авария произошла на автомобильной дороге Ляскеля — Питкяранта, автобус съехал в кювет.По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, пострадавшие — жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа, у них переломы конечностей, травма грудной клетки. Всего в автобусе ехали 43 пассажира, добавил он.Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах республики, автобус марки Yutong ехал из Петрозаводска в Сортавалу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html

республика карелия

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происшествия, республика карелия