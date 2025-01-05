https://ria.ru/20250105/dtp-1992567842.html

В Карелии туристический автобус попал в ДТП

В Карелии туристический автобус попал в ДТП - РИА Новости, 05.01.2025

В Карелии туристический автобус попал в ДТП

Пять человек доставлены в больницу после ДТП с туристическим автобусом в Питкярантском округе Республики Карелия, сообщил министр здравоохранения региона Михаил РИА Новости, 05.01.2025

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происшествия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Пять человек доставлены в больницу после ДТП с туристическим автобусом в Питкярантском округе Республики Карелия, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице в "Вконтакте"."Предварительно, пять человек пострадали в столкновении автомашин (туристический автобус) на дороге возле посёлка Ляскеля. На месте ДТП работают специалисты скорой помощи Питкярантской (3 бригады) и Сортавальской ЦРБ (2 бригады). Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал Охлопков.Он добавил, что количество пострадавших уточняется, ситуация находится на контроле.

https://ria.ru/20250104/dtp-1992529099.html

республика карелия

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Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T12:35 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика карелия