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Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области
Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области - РИА Новости, 05.01.2025
Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:58:00+03:00
2025-01-05T21:58:00+03:00
2025-01-05T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. В машине находились четыре ребенка и двое взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Ганчев. По его словам, пострадавшие доставлены в белгородские больницы.
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области
Ганчев: при атаке дрона на машину в Харьковской области пострадали шесть человек