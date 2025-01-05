https://ria.ru/20250105/dron-1992614485.html

Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области

Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области - РИА Новости, 05.01.2025

Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T21:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. В машине находились четыре ребенка и двое взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Ганчев. По его словам, пострадавшие доставлены в белгородские больницы.

https://ria.ru/20250105/svo-1992570387.html

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина, в мире