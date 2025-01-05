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Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 05.01.2025 (обновлено: 21:59 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/dron-1992614485.html
Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области
Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области - РИА Новости, 05.01.2025
Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:58:00+03:00
2025-01-05T21:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. В машине находились четыре ребенка и двое взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Ганчев. По его словам, пострадавшие доставлены в белгородские больницы.
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харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Дрон ВСУ ранил шестерых мирных жителей в Харьковской области

Ганчев: при атаке дрона на машину в Харьковской области пострадали шесть человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. В машине находились четыре ребенка и двое взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Ганчев.
По его словам, пострадавшие доставлены в белгородские больницы.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Ганчев рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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