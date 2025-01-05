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Детекторы не засекли дрон у машины, в которой погиб журналист "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/dron-1992604895.html
Детекторы не засекли дрон у машины, в которой погиб журналист "Известий"
Детекторы не засекли дрон у машины, в которой погиб журналист "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
Детекторы не засекли дрон у машины, в которой погиб журналист "Известий"
Дронодетекторы не считали приближение дрона при ударе ВСУ в ДНР по машине с журналистами, рассказала РИА Новости находившаяся в автомобиле и пострадавшая... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T19:45:00+03:00
2025-01-05T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр мартемьянов
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Дронодетекторы не считали приближение дрона при ударе ВСУ в ДНР по машине с журналистами, рассказала РИА Новости находившаяся в автомобиле и пострадавшая сотрудница донецкого издания "Блокнот" Изабелла Либерман. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк - Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Именно то, что дрон приближается, который ударил в нашу машину, вследствие чего погиб Александр Мартемьянов, ни один дронодетектор не показал", - рассказала Либерман. Она отметила, что ранее подобного не происходило, предположив, что, "возможно, был какой-то новый тип дрона, либо низкие частоты". "Машина, по которой был нанесен дроном ударом - это моя машина. Пришлось всем вместе, нам с коллегами, ехать именно на ней, нас было шестеро, потому что вторая машина - Александра (Мартемьянова - ред.), она поломалась, и нам пришлось ее оставить в Пантелеймоновке, чтобы как-то добраться уже до Донецка, взять дополнительное колесо", - добавила журналистка. Ранее в воскресенье в СК РФ сообщили РИА Новости, что по факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества). СК РФ принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992598890.html
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россия
донецкая народная республика
горловка
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Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства.
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россия, александр мартемьянов, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, происшествия, известия, риа новости
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Мартемьянов, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Известия, РИА Новости
Детекторы не засекли дрон у машины, в которой погиб журналист "Известий"

Детекторы не показали приближение дрона ВСУ к машине, где погиб журналист в ДНР

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Дронодетекторы не считали приближение дрона при ударе ВСУ в ДНР по машине с журналистами, рассказала РИА Новости находившаяся в автомобиле и пострадавшая сотрудница донецкого издания "Блокнот" Изабелла Либерман.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк - Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
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"Именно то, что дрон приближается, который ударил в нашу машину, вследствие чего погиб Александр Мартемьянов, ни один дронодетектор не показал", - рассказала Либерман.
Она отметила, что ранее подобного не происходило, предположив, что, "возможно, был какой-то новый тип дрона, либо низкие частоты".
"Машина, по которой был нанесен дроном ударом - это моя машина. Пришлось всем вместе, нам с коллегами, ехать именно на ней, нас было шестеро, потому что вторая машина - Александра (Мартемьянова - ред.), она поломалась, и нам пришлось ее оставить в Пантелеймоновке, чтобы как-то добраться уже до Донецка, взять дополнительное колесо", - добавила журналистка.
Ранее в воскресенье в СК РФ сообщили РИА Новости, что по факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества). СК РФ принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр МартемьяновСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияИзвестияРИА Новости
 
 
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