https://ria.ru/20250105/dron-1992604895.html
Детекторы не засекли дрон у машины, в которой погиб журналист "Известий"
Детекторы не засекли дрон у машины, в которой погиб журналист "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
Детекторы не засекли дрон у машины, в которой погиб журналист "Известий"
Дронодетекторы не считали приближение дрона при ударе ВСУ в ДНР по машине с журналистами, рассказала РИА Новости находившаяся в автомобиле и пострадавшая... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T19:45:00+03:00
2025-01-05T19:45:00+03:00
2025-01-05T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр мартемьянов
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донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Дронодетекторы не считали приближение дрона при ударе ВСУ в ДНР по машине с журналистами, рассказала РИА Новости находившаяся в автомобиле и пострадавшая сотрудница донецкого издания "Блокнот" Изабелла Либерман. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк - Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Именно то, что дрон приближается, который ударил в нашу машину, вследствие чего погиб Александр Мартемьянов, ни один дронодетектор не показал", - рассказала Либерман. Она отметила, что ранее подобного не происходило, предположив, что, "возможно, был какой-то новый тип дрона, либо низкие частоты". "Машина, по которой был нанесен дроном ударом - это моя машина. Пришлось всем вместе, нам с коллегами, ехать именно на ней, нас было шестеро, потому что вторая машина - Александра (Мартемьянова - ред.), она поломалась, и нам пришлось ее оставить в Пантелеймоновке, чтобы как-то добраться уже до Донецка, взять дополнительное колесо", - добавила журналистка. Ранее в воскресенье в СК РФ сообщили РИА Новости, что по факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества). СК РФ принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992598890.html
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Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства.
2025-01-05T19:45
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Детекторы не засекли дрон у машины, в которой погиб журналист "Известий"
Детекторы не показали приближение дрона ВСУ к машине, где погиб журналист в ДНР