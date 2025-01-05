https://ria.ru/20250105/dron-1992591825.html

В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль

В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль - РИА Новости, 05.01.2025

В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль

Нежилое здание и автомобиль атакованы тремя украинскими дронами в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:01:00+03:00

2025-01-05T17:01:00+03:00

2025-01-05T17:01:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Нежилое здание и автомобиль атакованы тремя украинскими дронами в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В районе села Борки на участке автодороги два дрона нанесли удары по легковому автомобилю, вследствие чего транспортное средство загорелось. В селе Долгое в результате атаки беспилотника повреждено нежилое здание", - написал Гладков.По его словам, в результате атак дронов в Валуйском округе пострадавших нет.

https://ria.ru/20250105/aes-1992590154.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия