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В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль
В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль - РИА Новости, 05.01.2025
В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль
Нежилое здание и автомобиль атакованы тремя украинскими дронами в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:01:00+03:00
2025-01-05T17:01:00+03:00
2025-01-05T17:01:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Нежилое здание и автомобиль атакованы тремя украинскими дронами в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В районе села Борки на участке автодороги два дрона нанесли удары по легковому автомобилю, вследствие чего транспортное средство загорелось. В селе Долгое в результате атаки беспилотника повреждено нежилое здание", - написал Гладков.По его словам, в результате атак дронов в Валуйском округе пострадавших нет.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль
Гладков: в Белгородской области три дрона атаковали нежилое здание и автомобиль