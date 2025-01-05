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В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль - РИА Новости, 05.01.2025
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17:01 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/dron-1992591825.html
В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль
В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль - РИА Новости, 05.01.2025
В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль
Нежилое здание и автомобиль атакованы тремя украинскими дронами в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:01:00+03:00
2025-01-05T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Нежилое здание и автомобиль атакованы тремя украинскими дронами в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В районе села Борки на участке автодороги два дрона нанесли удары по легковому автомобилю, вследствие чего транспортное средство загорелось. В селе Долгое в результате атаки беспилотника повреждено нежилое здание", - написал Гладков.По его словам, в результате атак дронов в Валуйском округе пострадавших нет.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль

Гладков: в Белгородской области три дрона атаковали нежилое здание и автомобиль

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкбеспилотник ВСУ
беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Нежилое здание и автомобиль атакованы тремя украинскими дронами в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"В районе села Борки на участке автодороги два дрона нанесли удары по легковому автомобилю, вследствие чего транспортное средство загорелось. В селе Долгое в результате атаки беспилотника повреждено нежилое здание", - написал Гладков.
По его словам, в результате атак дронов в Валуйском округе пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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