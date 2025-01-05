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На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 05.01.2025 (обновлено: 12:03 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/drg-1992563177.html
На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ
На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 05.01.2025
На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ
Группу украинских диверсантов уничтожили на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T11:35:00+03:00
2025-01-05T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Группу украинских диверсантов уничтожили на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре."Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра. Один диверсант взят в плен, остальные ликвидированы", — рассказал собеседник агентства.Видео с ликвидированными диверсантами имеется в распоряжении РИА Новости.Украинские ДРГ не раз пытались прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20241116/saldo-1984116223.html
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Ольга Фомченкова
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7 495 645-6601
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Ликвидированная украинская ДРГ на левом берегу Днепра
Украинская ДРГ уничтожена на левом берегу Днепра, один диверсант взят в плен, сообщил РИА Новости представитель российской силовой структуры
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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безопасность, днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ

На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ, одного диверсанта взяли в плен

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Группу украинских диверсантов уничтожили на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре.
"Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра. Один диверсант взят в плен, остальные ликвидированы", — рассказал собеседник агентства.
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Видео с ликвидированными диверсантами имеется в распоряжении РИА Новости.
Украинские ДРГ не раз пытались прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
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