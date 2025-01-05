https://ria.ru/20250105/drg-1992563177.html

На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ

На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 05.01.2025

На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ

Группу украинских диверсантов уничтожили на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре. РИА Новости, 05.01.2025

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специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Группу украинских диверсантов уничтожили на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре."Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра. Один диверсант взят в плен, остальные ликвидированы", — рассказал собеседник агентства.Видео с ликвидированными диверсантами имеется в распоряжении РИА Новости.Украинские ДРГ не раз пытались прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

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днепр (река)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидированная украинская ДРГ на левом берегу Днепра Украинская ДРГ уничтожена на левом берегу Днепра, один диверсант взят в плен, сообщил РИА Новости представитель российской силовой структуры 2025-01-05T11:35 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, днепр (река), вооруженные силы украины