https://ria.ru/20250105/dmitruk-1992555994.html

На Украине раскрыли, какой "сигнал" Зеленский послал ЕС

На Украине раскрыли, какой "сигнал" Зеленский послал ЕС - РИА Новости, 05.01.2025

На Украине раскрыли, какой "сигнал" Зеленский послал ЕС

Владимир Зеленский показал европейцам свою сущность решением по транзиту российского газа, заявил депутат Рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале. "Страдают... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:18:00+03:00

2025-01-05T10:18:00+03:00

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в мире

украина

транзит газа через украину

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский показал европейцам свою сущность решением по транзиту российского газа, заявил депутат Рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале. "Страдают (европейцы. — Прим. ред.) от режима Зеленского, и это хорошо, что это происходит. Это хорошо, то есть все больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского", — сказал он. Венгерская газета Magyar Nemzet писала, что глава киевского режима усугубил положение Украины отказом от транзита российского газа, так как Киев потеряет значительные доходы. На этой неделе депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 08:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.

https://ria.ru/20250103/gas-1992446201.html

https://ria.ru/20250103/tranzit-1992421794.html

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в мире, украина, транзит газа через украину, владимир зеленский, евросоюз