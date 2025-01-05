Глава ВСУ приказал усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской" из-за дезертирства
Глава ВСУ Сырский распорядился усилить 155-ю бригаду, обучавшуюся во Франции
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье заявил, что распорядился усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской", солдаты которой обучались во Франции, причем многие из них дезертировали вскоре после возвращения на Украину.
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"Провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи… Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что на Украине увеличивают количество бригад с усиленной беспилотной составляющей.
Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
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В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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