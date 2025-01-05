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Глава ВСУ приказал усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской" из-за дезертирства - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/dezertir-1992596535.html
Глава ВСУ приказал усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской" из-за дезертирства
Глава ВСУ приказал усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской" из-за дезертирства - РИА Новости, 05.01.2025
Глава ВСУ приказал усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской" из-за дезертирства
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье заявил, что распорядился усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской", солдаты которой обучались во Франции,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T18:12:00+03:00
2025-01-05T18:12:00+03:00
в мире
франция
украина
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье заявил, что распорядился усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской", солдаты которой обучались во Франции, причем многие из них дезертировали вскоре после возвращения на Украину. Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады "Анны Киевской". Согласно украинским СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. "Провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи… Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на Украине увеличивают количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
https://ria.ru/20250101/dezertiry-1992202330.html
https://ria.ru/20241206/ukraina-1987685148.html
https://ria.ru/20250103/soch-1992358563.html
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в мире, франция, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Глава ВСУ приказал усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской" из-за дезертирства

Глава ВСУ Сырский распорядился усилить 155-ю бригаду, обучавшуюся во Франции

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье заявил, что распорядился усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской", солдаты которой обучались во Франции, причем многие из них дезертировали вскоре после возвращения на Украину.
Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады "Анны Киевской". Согласно украинским СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.
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"Провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи… Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что на Украине увеличивают количество бригад с усиленной беспилотной составляющей.
Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
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В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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