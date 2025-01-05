После гибели журналиста "Известий" возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после гибели журналиста "Известий" Мартемьянова
© ФотоУкраинский дрон атаковал машину с российскими журналистами в ДНР
© Фото
Украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами в ДНР
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
"По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СК РФ принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
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