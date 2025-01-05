https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html
Более 30 дельфинов погибли после ЧП с танкерами в Керченском проливе
Более 30 дельфинов погибли после ЧП с танкерами в Керченском проливе - РИА Новости, 05.01.2025
Более 30 дельфинов погибли после ЧП с танкерами в Керченском проливе
Более 30 дельфинов погибло из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:54:00+03:00
2025-01-05T15:54:00+03:00
2025-01-05T20:23:00+03:00
происшествия
керченский пролив
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940753458_0:299:960:839_1920x0_80_0_0_7a88b9ebbd93505f98d52e1e484617b8.jpg
СОЧИ, 5 янв — РИА Новости. Более 30 дельфинов погибло из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" в Telegram-канале. "С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых, вероятнее всего, связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела", — говорится в посте.В конце декабря "Дельфа" сообщала о 21 погибшем дельфине.Нынешняя цифра нетипично большая вне сезона, когда наблюдается повышенная смертность дельфинов, отметили в центре. "Судя по состоянию тел — скорее всего, основная часть этих китообразных погибли в первые десять дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными", — пояснила "Дельфа". В центре добавили, что практически каждый день получают информацию о новых погибших дельфинах, ведут учет и регулярно передают данные в государственные органы. Сотрудники не исключают, что количество погибших китообразных вырастет в ближайшие месяцы. "Сейчас наша основная задача — максимально подготовиться к этому моменту и организовать стационар для оказания длительной помощи пострадавшим. Это критически важно, так как в загрязненных мазутом местах оказывать помощь дельфинам прямо на мелководье, как мы делали это раньше, в этом сезоне будет уже невозможно. Поэтому стационар нужно организовать в максимально короткие сроки", — заключили в центре.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В результате ЧП в море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
https://ria.ru/20250105/ptitsy-1992578051.html
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940753458_0:209:960:929_1920x0_80_0_0_ce87f28c0f681bf7717899bb026c427c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Более 30 дельфинов погибли после ЧП с танкерами в Керченском проливе
"Дельфа": после разлива мазута в Керченском проливе погибли более 30 дельфинов
СОЧИ, 5 янв — РИА Новости.
Более 30 дельфинов погибло из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" в Telegram-канале
.
"С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых, вероятнее всего, связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела", — говорится в посте.
В конце декабря "Дельфа" сообщала о 21 погибшем дельфине.
Нынешняя цифра нетипично большая вне сезона, когда наблюдается повышенная смертность дельфинов, отметили в центре.
"Судя по состоянию тел — скорее всего, основная часть этих китообразных погибли в первые десять дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными", — пояснила "Дельфа".
В центре добавили, что практически каждый день получают информацию о новых погибших дельфинах, ведут учет и регулярно передают данные в государственные органы.
Сотрудники не исключают, что количество погибших китообразных вырастет в ближайшие месяцы.
«
"Сейчас наша основная задача — максимально подготовиться к этому моменту и организовать стационар для оказания длительной помощи пострадавшим. Это критически важно, так как в загрязненных мазутом местах оказывать помощь дельфинам прямо на мелководье, как мы делали это раньше, в этом сезоне будет уже невозможно. Поэтому стационар нужно организовать в максимально короткие сроки", — заключили в центре.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива
потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
В результате ЧП в море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае
ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.