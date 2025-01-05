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"Британия в опасности": на Западе испугались увиденного на Украине - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 05.01.2025 (обновлено: 06:12 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/britaniya-1992546295.html
"Британия в опасности": на Западе испугались увиденного на Украине
"Британия в опасности": на Западе испугались увиденного на Украине - РИА Новости, 05.01.2025
"Британия в опасности": на Западе испугались увиденного на Украине
НАТО требует от Лондона нарастить траты на усиление ПВО и ПРО из-за уязвимости текущей системы перед вызовами, поставленными в конфликте на Украине, пишет... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T05:37:00+03:00
2025-01-05T06:12:00+03:00
в мире
украина
россия
нато
великобритания
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 янв— РИА Новости. НАТО требует от Лондона нарастить траты на усиление ПВО и ПРО из-за уязвимости текущей системы перед вызовами, поставленными в конфликте на Украине, пишет газета Times.Указывается, что альянс сделает формальный запрос к британским властям при обновлении списка требований к армиям членов блока в этом году."Некоторые страны НАТО недавно выражали недовольство тем, что Британия вкладывает слишком мало. &lt;...&gt; Ракетные удары России на Украине привели к тому, что другие страны Европы стали заказывать больше средств ПВО, в то время как у Лондона нет наземных зенитных систем для защиты критической инфраструктуры. &lt;...&gt; Источники в военной среде предупреждают: "Британия в опасности", — говорится в статье.В частности, издание напомнило о новейшей российской ракете средней дальности "Орешник", способная поражать цели в Европе при скорости два-три километра в секунду — в десять раз больше, чем у звука.Ранее в начале декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам-членам необходимо принять политическое решение о повышении расходов на оборону. По его словам, вопрос о новой цели по расходам "находится в стадии обсуждения", но это должно значительно превышать нынешние два процента ВВП.Позднее в том же месяце газета Pais писала, что НАТО оказывает давление на восемь членов альянса, которые не соответствуют требованиям блока по размеру военных расходов.21 ноября ВС России успешно испытали в боевых условиях одну из новейших систем средней дальности "Орешник" с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. Целью стал оборонный завод "Южмаш" в Днепропетровске.По словам президента России Владимира Путина, серийное производство "Орешника" уже началось. При этом в случае группового применения в неядерном оснащении удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, предупредил глава государства. Кроме того, как подчеркивал Путин, шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
https://ria.ru/20241223/oreshnik-1990762124.html
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в мире, украина, россия, нато, великобритания
В мире, Украина, Россия, НАТО, Великобритания, Специальная военная операция на Украине
"Британия в опасности": на Западе испугались увиденного на Украине

Times: НАТО потребует от Британии усилить ПВО и ПРО

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв— РИА Новости. НАТО требует от Лондона нарастить траты на усиление ПВО и ПРО из-за уязвимости текущей системы перед вызовами, поставленными в конфликте на Украине, пишет газета Times.
Указывается, что альянс сделает формальный запрос к британским властям при обновлении списка требований к армиям членов блока в этом году.
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"Некоторые страны НАТО недавно выражали недовольство тем, что Британия вкладывает слишком мало. <...> Ракетные удары России на Украине привели к тому, что другие страны Европы стали заказывать больше средств ПВО, в то время как у Лондона нет наземных зенитных систем для защиты критической инфраструктуры. <...> Источники в военной среде предупреждают: "Британия в опасности", — говорится в статье.
В частности, издание напомнило о новейшей российской ракете средней дальности "Орешник", способная поражать цели в Европе при скорости два-три километра в секунду — в десять раз больше, чем у звука.
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Позднее в том же месяце газета Pais писала, что НАТО оказывает давление на восемь членов альянса, которые не соответствуют требованиям блока по размеру военных расходов.
21 ноября ВС России успешно испытали в боевых условиях одну из новейших систем средней дальности "Орешник" с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. Целью стал оборонный завод "Южмаш" в Днепропетровске.
По словам президента России Владимира Путина, серийное производство "Орешника" уже началось. При этом в случае группового применения в неядерном оснащении удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, предупредил глава государства. Кроме того, как подчеркивал Путин, шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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