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На Западе сделали неожиданное заявление из-за применения Украиной ATACMS - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:56 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/bouz-1992552466.html
На Западе сделали неожиданное заявление из-за применения Украиной ATACMS
На Западе сделали неожиданное заявление из-за применения Украиной ATACMS - РИА Новости, 05.01.2025
На Западе сделали неожиданное заявление из-за применения Украиной ATACMS
Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на то, что российские средства ПВО сбили ракеты ATACMS, запущенные Украиной по России. Об этом он написал в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T08:56:00+03:00
2025-01-05T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на то, что российские средства ПВО сбили ракеты ATACMS, запущенные Украиной по России. Об этом он написал в соцсети X.&quot;[Ракеты], которые должны &quot;изменить правила игры&quot;, добавились к танкам &quot;Леопард&quot; и &quot;Абрамс&quot; в списке &quot;опозорившихся&quot;, — говорится в публикации.Накануне в Минобороны сообщили, что ПВО С-400 и "Панцирь-СМ" сбили все восемь ракет ATACMS, запущенных с территории Украины. В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP. Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.
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в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
На Западе сделали неожиданное заявление из-за применения Украиной ATACMS

Журналист Боуз заявил, что ракеты ATACMS опозорились в конфликте на Украине

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на то, что российские средства ПВО сбили ракеты ATACMS, запущенные Украиной по России. Об этом он написал в соцсети X.
«

"[Ракеты], которые должны "изменить правила игры", добавились к танкам "Леопард" и "Абрамс" в списке "опозорившихся", — говорится в публикации.

Накануне в Минобороны сообщили, что ПВО С-400 и "Панцирь-СМ" сбили все восемь ракет ATACMS, запущенных с территории Украины.

В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.

Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.
Работа ракетных комплексов С-400 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Вчера, 15:28
 
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