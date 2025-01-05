На Западе сделали неожиданное заявление из-за применения Украиной ATACMS
Журналист Боуз заявил, что ракеты ATACMS опозорились в конфликте на Украине
© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на то, что российские средства ПВО сбили ракеты ATACMS, запущенные Украиной по России. Об этом он написал в соцсети X.
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"[Ракеты], которые должны "изменить правила игры", добавились к танкам "Леопард" и "Абрамс" в списке "опозорившихся", — говорится в публикации.
Накануне в Минобороны сообщили, что ПВО С-400 и "Панцирь-СМ" сбили все восемь ракет ATACMS, запущенных с территории Украины.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.