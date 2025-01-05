https://ria.ru/20250105/bouz-1992552466.html

На Западе сделали неожиданное заявление из-за применения Украиной ATACMS

На Западе сделали неожиданное заявление из-за применения Украиной ATACMS - РИА Новости, 05.01.2025

На Западе сделали неожиданное заявление из-за применения Украиной ATACMS

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на то, что российские средства ПВО сбили ракеты ATACMS, запущенные Украиной по России. Об этом он написал в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T08:56:00+03:00

2025-01-05T08:56:00+03:00

2025-01-05T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на то, что российские средства ПВО сбили ракеты ATACMS, запущенные Украиной по России. Об этом он написал в соцсети X."[Ракеты], которые должны "изменить правила игры", добавились к танкам "Леопард" и "Абрамс" в списке "опозорившихся", — говорится в публикации.Накануне в Минобороны сообщили, что ПВО С-400 и "Панцирь-СМ" сбили все восемь ракет ATACMS, запущенных с территории Украины. В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP. Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.

https://ria.ru/20250104/minoborony-1992503213.html

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