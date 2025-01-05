https://ria.ru/20250105/bespilotniki-1992608190.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:19:00+03:00

2025-01-05T20:19:00+03:00

2025-01-05T20:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146149/83/1461498304_0:123:2329:1433_1920x0_80_0_0_bc5505c2a21a48ebbc8d3f9b9e00b0b2.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении. Позднее появилось сообщение, что в регионе работает ПВО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область