Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/bespilotniki-1992608190.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T20:19:00+03:00
2025-01-05T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146149/83/1461498304_0:123:2329:1433_1920x0_80_0_0_bc5505c2a21a48ebbc8d3f9b9e00b0b2.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении. Позднее появилось сообщение, что в регионе работает ПВО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146149/83/1461498304_127:0:2202:1556_1920x0_80_0_0_cd3341bddc4053f549111c8d8fb798e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Оперштаб: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников, работает ПВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
Позднее появилось сообщение, что в регионе работает ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала