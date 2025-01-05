https://ria.ru/20250105/bespilotniki-1992608190.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T20:19:00+03:00
2025-01-05T20:19:00+03:00
2025-01-05T20:19:00+03:00
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курская область
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении. Позднее появилось сообщение, что в регионе работает ПВО.
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безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Оперштаб: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников, работает ПВО