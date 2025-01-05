https://ria.ru/20250105/bespilotniki-1992583050.html

ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 05.01.2025

ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T15:14:00+03:00

2025-01-05T15:14:00+03:00

2025-01-05T15:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."Пятого января 2025 года в период с 12.55 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)