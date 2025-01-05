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ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 05.01.2025
ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:14:00+03:00
2025-01-05T15:14:00+03:00
2025-01-05T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."Пятого января 2025 года в период с 12.55 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
МО РФ: ПВО уничтожила еще 2 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями