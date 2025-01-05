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Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского БПЛА
Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 05.01.2025
Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского БПЛА
Пострадавших и повреждений в Орловской области, где ночью был уничтожен украинский беспилотник, нет, сообщил в воскресенье в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T08:41:00+03:00
2025-01-05T08:41:00+03:00
2025-01-05T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Пострадавших и повреждений в Орловской области, где ночью был уничтожен украинский беспилотник, нет, сообщил в воскресенье в своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. "Ночью над Орловской областью обнаружен и уничтожен один вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, оперативные службы работают на месте происшествия",- сообщил глава региона. Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что за ночь российские средства ПВО уничтожили в общей сложности 61 украинский беспилотник над рядом регионов, в том числе один над территорией Орловской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского БПЛА
Клычков: в Орловской области, где ночью был уничтожен БПЛА, никто не пострадал