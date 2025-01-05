https://ria.ru/20250105/bespilotnik-1992551881.html

Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского БПЛА

Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 05.01.2025

Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского БПЛА

Пострадавших и повреждений в Орловской области, где ночью был уничтожен украинский беспилотник, нет, сообщил в воскресенье в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T08:41:00+03:00

2025-01-05T08:41:00+03:00

2025-01-05T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

орловская область

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Пострадавших и повреждений в Орловской области, где ночью был уничтожен украинский беспилотник, нет, сообщил в воскресенье в своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. "Ночью над Орловской областью обнаружен и уничтожен один вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, оперативные службы работают на месте происшествия",- сообщил глава региона. Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что за ночь российские средства ПВО уничтожили в общей сложности 61 украинский беспилотник над рядом регионов, в том числе один над территорией Орловской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф