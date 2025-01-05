https://ria.ru/20250105/bespilotnik-1992541444.html
В Таганроге и Новобессергеновке упали обломки БПЛА
В Таганроге и Новобессергеновке упали обломки БПЛА - РИА Новости, 05.01.2025
В Таганроге и Новобессергеновке упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, раненых нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T02:36:00+03:00
2025-01-05T02:36:00+03:00
2025-01-05T02:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
безопасность
неклиновский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, раненых нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.Ранее Слюсарь сообщал об отражении воздушной атаки на севере Ростовской области."Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили. На данный момент в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. На место выехали дежурные службы. К счастью, раненых и возгораний на земле нет", - написал он.По словам врио губернатора, нанесенный ущерб уточняется, людям будет оказана необходимая помощь.
https://ria.ru/20250104/voronezh-1992514746.html
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, безопасность, неклиновский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Безопасность, Неклиновский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Таганроге и Новобессергеновке упали обломки БПЛА
Врио губернатор Слюсарь: в Таганроге и Новобессергеновке упали обломки БПЛА