Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске
N-tv: сирийское руководство "замазало" Бербок на фото со встречи в Дамаске
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сирийские власти замазали силуэт главы МИД Германии Анналены Бербок на фотографиях со встречи в Дамаске, соответствующий снимок разместил телеканал N-tv.
"Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными политиками из-за границы", — отмечается в материале.
Авторы статьи также указывают, что канал HTS-nahe в пятницу опубликовал несколько снимков, но ни на одном из них не видно лица немецкого министра, в то время как ее французского коллегу корреспонденты показали.
В пятницу дипломат направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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