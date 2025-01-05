https://ria.ru/20250105/berbok-1992592307.html

Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске

Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске - РИА Новости, 05.01.2025

Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске

Сирийские власти замазали силуэт главы МИД Германии Анналены Бербок на фотографиях со встречи в Дамаске, соответствующий снимок разместил телеканал N-tv. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:06:00+03:00

2025-01-05T17:06:00+03:00

2025-01-05T20:42:00+03:00

в мире

дамаск (город)

башар асад

анналена бербок

мид германии

идлиб (мухафаза)

сирия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сирийские власти замазали силуэт главы МИД Германии Анналены Бербок на фотографиях со встречи в Дамаске, соответствующий снимок разместил телеканал N-tv."Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными политиками из-за границы", — отмечается в материале.Авторы статьи также указывают, что канал HTS-nahe в пятницу опубликовал несколько снимков, но ни на одном из них не видно лица немецкого министра, в то время как ее французского коллегу корреспонденты показали.В пятницу дипломат направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250104/berbok-1992465151.html

дамаск (город)

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в мире, дамаск (город), башар асад, анналена бербок, мид германии, идлиб (мухафаза), сирия