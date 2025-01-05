Рейтинг@Mail.ru
Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 05.01.2025 (обновлено: 20:42 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/berbok-1992592307.html
Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске
Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске - РИА Новости, 05.01.2025
Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске
Сирийские власти замазали силуэт главы МИД Германии Анналены Бербок на фотографиях со встречи в Дамаске, соответствующий снимок разместил телеканал N-tv. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:06:00+03:00
2025-01-05T20:42:00+03:00
в мире
дамаск (город)
башар асад
анналена бербок
мид германии
идлиб (мухафаза)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895665529_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_0640318617ee69671367c3f8620c1116.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сирийские власти замазали силуэт главы МИД Германии Анналены Бербок на фотографиях со встречи в Дамаске, соответствующий снимок разместил телеканал N-tv."Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными политиками из-за границы", — отмечается в материале.Авторы статьи также указывают, что канал HTS-nahe в пятницу опубликовал несколько снимков, но ни на одном из них не видно лица немецкого министра, в то время как ее французского коллегу корреспонденты показали.В пятницу дипломат направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250104/berbok-1992465151.html
дамаск (город)
идлиб (мухафаза)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895665529_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_5a5ed4641e66e9bac5ca0390917e828d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), башар асад, анналена бербок, мид германии, идлиб (мухафаза), сирия
В мире, Дамаск (город), Башар Асад, Анналена Бербок, МИД Германии, Идлиб (мухафаза), Сирия
Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске

N-tv: сирийское руководство "замазало" Бербок на фото со встречи в Дамаске

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сирийские власти замазали силуэт главы МИД Германии Анналены Бербок на фотографиях со встречи в Дамаске, соответствующий снимок разместил телеканал N-tv.
"Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными политиками из-за границы", — отмечается в материале.
© Фото : شبكة أخبار سوريا الحرةГлава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Дамаск, Сирия
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : شبكة أخبار سوريا الحرة
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Дамаск, Сирия
Авторы статьи также указывают, что канал HTS-nahe в пятницу опубликовал несколько снимков, но ни на одном из них не видно лица немецкого министра, в то время как ее французского коллегу корреспонденты показали.
В пятницу дипломат направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России
4 января, 08:27
 
В миреДамаск (город)Башар АсадАнналена БербокМИД ГерманииИдлиб (мухафаза)Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала