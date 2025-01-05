ВСУ выпустили по Белгородской области 27 беспилотников за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 27 БПЛА по 6 районам Белгородской области за сутки
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести районам Белгородской области 27 беспилотников, из них пять были сбиты системой ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 19 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. По Грайворонскому и Шебекинскому округу было выпущено 27 снарядов. В субботу ранения получили два человека. Женщина после оказания помощи отпущена домой, мужчина госпитализирован. За отчетный период различные разрушения выявлены в 26 квартирах четырех многоквартирных домов, 10 частных домовладениях, двух соцобъектах и 15 автомобилях.
"В Валуйском муниципальном округе по селу Борки и хутору Рябики совершены атаки 3 беспилотников… В Краснояружском районе сёла Графовка и Демидовка атакованы 3 беспилотниками… В Яковлевском муниципальном округе село Серетино подверглось атаке беспилотника самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам нанесены удары с помощью 7 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. В Грайворонском округе по семи населенным пунктам выпущено 26 боеприпасов и совершены атаки 9 БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Нижнее Берёзово-Второе выпущен один артснаряд в ходе обстрела и нанесены удары 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В Шебекино в результате атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног после оказания медицинской помощи отпущена домой на амбулаторное лечение, мужчина с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы и рук госпитализирован", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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