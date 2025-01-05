https://ria.ru/20250105/belgorodskaya-1992560556.html

ВСУ выпустили по Белгородской области 27 беспилотников за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области 27 беспилотников за сутки - РИА Новости, 05.01.2025

ВСУ выпустили по Белгородской области 27 беспилотников за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести районам Белгородской области 27 беспилотников, из них пять были сбиты системой ПВО, сообщил глава... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T11:07:00+03:00

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2025-01-05T11:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести районам Белгородской области 27 беспилотников, из них пять были сбиты системой ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 19 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. По Грайворонскому и Шебекинскому округу было выпущено 27 снарядов. В субботу ранения получили два человека. Женщина после оказания помощи отпущена домой, мужчина госпитализирован. За отчетный период различные разрушения выявлены в 26 квартирах четырех многоквартирных домов, 10 частных домовладениях, двух соцобъектах и 15 автомобилях. "В Валуйском муниципальном округе по селу Борки и хутору Рябики совершены атаки 3 беспилотников… В Краснояружском районе сёла Графовка и Демидовка атакованы 3 беспилотниками… В Яковлевском муниципальном округе село Серетино подверглось атаке беспилотника самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам нанесены удары с помощью 7 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. В Грайворонском округе по семи населенным пунктам выпущено 26 боеприпасов и совершены атаки 9 БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Нижнее Берёзово-Второе выпущен один артснаряд в ходе обстрела и нанесены удары 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В Шебекино в результате атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног после оказания медицинской помощи отпущена домой на амбулаторное лечение, мужчина с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы и рук госпитализирован", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250105/pvo-1992550067.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, происшествия