https://ria.ru/20250105/bayden-1992603245.html

В сенате США отвергли обвинения в введении в заблуждение о здоровье Байдена

В сенате США отвергли обвинения в введении в заблуждение о здоровье Байдена - РИА Новости, 05.01.2025

В сенате США отвергли обвинения в введении в заблуждение о здоровье Байдена

Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер отказался признавать, что руководство демократов вводило американцев в заблуждение о состоянии здоровья... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T19:24:00+03:00

2025-01-05T19:24:00+03:00

2025-01-05T19:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер отказался признавать, что руководство демократов вводило американцев в заблуждение о состоянии здоровья уходящего президента страны Джо Байдена. "Мы не делали (этого - ред.)", - сообщил он в воскресном интервью телеканалу NBC News на вопрос о том, вводили ли высокопоставленные демократы население страны в заблуждение о здоровье Байдена. По словам Шумера, действующий президент может похвастаться "поразительным" набором проведенных законотворческих инициатив. "Он патриот и отличный парень, а когда принял решение уйти, то сделал это самостоятельно… мы все должны отдать ему честь", - добавил сенатор. Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение уходящего президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на результатах бесед почти с 50 людьми, знакомыми с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20241228/bayden-1991886698.html

https://ria.ru/20241226/tramp-1991417081.html

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в мире, сша, джо байден, чак шумер