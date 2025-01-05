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Байден планирует произнести две крупные речи перед окончанием срока - РИА Новости, 05.01.2025
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11:26 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/bayden-1992562455.html
Байден планирует произнести две крупные речи перед окончанием срока
Байден планирует произнести две крупные речи перед окончанием срока - РИА Новости, 05.01.2025
Байден планирует произнести две крупные речи перед окончанием срока
Президент США Джо Байден перед окончанием своего срока планирует произнести две речи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден перед окончанием своего срока планирует произнести две речи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Президент Байден планирует произнести две крупные речи перед тем, как покинуть офис, в рамках попытки обозначить то, что он считает ключевым в своем наследии после более чем 50 лет работы в государственном аппарате", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на двух человек, знакомых с планами. По словам собеседников NBC News, первую речь, посвященную зарубежной политике, Байден планирует произнести после возвращения из поездки в Италию, которая заканчивается 12 января. После этого 46-й президент выступит с прощальным обращением к американцам. При этом, как отмечают источники, черновики речей пока еще не готовы. Байден в январе отправится в Италию, он посетит Рим с 9 по 12 января. Срок работы Байдена на посту президента завершается 20 января, поэтому командировка станет для него последней в этом качестве. На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
https://rsport.ria.ru/20250105/messi-1992538142.html
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в мире, сша, италия, рим, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Италия, Рим, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден планирует произнести две крупные речи перед окончанием срока

NBC News: Байден перед окончанием срока планирует произнести две крупные речи

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден перед окончанием своего срока планирует произнести две речи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Президент Байден планирует произнести две крупные речи перед тем, как покинуть офис, в рамках попытки обозначить то, что он считает ключевым в своем наследии после более чем 50 лет работы в государственном аппарате", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на двух человек, знакомых с планами.
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По словам собеседников NBC News, первую речь, посвященную зарубежной политике, Байден планирует произнести после возвращения из поездки в Италию, которая заканчивается 12 января. После этого 46-й президент выступит с прощальным обращением к американцам.
При этом, как отмечают источники, черновики речей пока еще не готовы.
Байден в январе отправится в Италию, он посетит Рим с 9 по 12 января. Срок работы Байдена на посту президента завершается 20 января, поэтому командировка станет для него последней в этом качестве.
На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
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