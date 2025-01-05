Базу отдыха в Башкирии проверяют после сообщения об отравлении москвичей
Роспотребнадзор проверяет базу отдыха в Башкирии после сообщения об отравлениях
© Фото : Управление Роспотребнадзора по Республике БашкортостанСпециалисты Роспотребнадзора проводят обследование базы отдыха в Башкирии после сообщения об отравлении
Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование базы отдыха в Башкирии после сообщения об отравлении
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УФА, 5 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор проводит проверку на базе отдыха в городе Октябрьский в Башкирии после сообщений об отравлении отдыхающих из Москвы, сообщает ведомство в Telegram-канале.
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"Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований", — говорится в публикации.
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Служба по надзору также проверит информацию о некачественном питании и антисанитарии, включая наличие мышей и следов их обитания. В случае выявления нарушений юридическому лицу дадут рекомендации и предписания по их устранению. Работу на объекте проводят совместно с прокуратурой и Следственным комитетом.
Группе отдыхающих на горнолыжном комплексе "Уязы-Тау", которые лечились самостоятельно, порекомендовали обратиться за медицинской помощью.
Ранее в воскресенье региональная прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором жительница Москвы сообщила об отравлении нескольких семей с детьми на горнолыжном комплексе. Надзорное ведомство сообщало, что туристы почувствовали недомогание после новогоднего угощения. Местные паблики пишут, что восемь взрослых и семь детей отравились сыром и запеченным гусем.
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