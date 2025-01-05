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Базу отдыха в Башкирии проверяют после сообщения об отравлении москвичей - РИА Новости, 05.01.2025
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19:53 05.01.2025 (обновлено: 20:26 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/bashkiriya-1992606178.html
Базу отдыха в Башкирии проверяют после сообщения об отравлении москвичей
Базу отдыха в Башкирии проверяют после сообщения об отравлении москвичей - РИА Новости, 05.01.2025
Базу отдыха в Башкирии проверяют после сообщения об отравлении москвичей
Роспотребнадзор проводит проверку на базе отдыха в городе Октябрьский в Башкирии после сообщений об отравлении отдыхающих из Москвы, сообщает ведомство в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T19:53:00+03:00
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здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 5 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор проводит проверку на базе отдыха в городе Октябрьский в Башкирии после сообщений об отравлении отдыхающих из Москвы, сообщает ведомство в Telegram-канале.&quot;Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований&quot;, — говорится в публикации.Служба по надзору также проверит информацию о некачественном питании и антисанитарии, включая наличие мышей и следов их обитания. В случае выявления нарушений юридическому лицу дадут рекомендации и предписания по их устранению. Работу на объекте проводят совместно с прокуратурой и Следственным комитетом.Группе отдыхающих на горнолыжном комплексе "Уязы-Тау", которые лечились самостоятельно, порекомендовали обратиться за медицинской помощью.Ранее в воскресенье региональная прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором жительница Москвы сообщила об отравлении нескольких семей с детьми на горнолыжном комплексе. Надзорное ведомство сообщало, что туристы почувствовали недомогание после новогоднего угощения. Местные паблики пишут, что восемь взрослых и семь детей отравились сыром и запеченным гусем.
https://ria.ru/20241230/moskva-1992096459.html
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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия, республика башкортостан
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Происшествия, Республика Башкортостан
Базу отдыха в Башкирии проверяют после сообщения об отравлении москвичей

Роспотребнадзор проверяет базу отдыха в Башкирии после сообщения об отравлениях

© Фото : Управление Роспотребнадзора по Республике БашкортостанСпециалисты Роспотребнадзора проводят обследование базы отдыха в Башкирии после сообщения об отравлении
Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование базы отдыха в Башкирии после сообщения об отравлении - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование базы отдыха в Башкирии после сообщения об отравлении
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УФА, 5 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор проводит проверку на базе отдыха в городе Октябрьский в Башкирии после сообщений об отравлении отдыхающих из Москвы, сообщает ведомство в Telegram-канале.
«

"Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований", — говорится в публикации.

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Служба по надзору также проверит информацию о некачественном питании и антисанитарии, включая наличие мышей и следов их обитания. В случае выявления нарушений юридическому лицу дадут рекомендации и предписания по их устранению. Работу на объекте проводят совместно с прокуратурой и Следственным комитетом.
Группе отдыхающих на горнолыжном комплексе "Уязы-Тау", которые лечились самостоятельно, порекомендовали обратиться за медицинской помощью.
Ранее в воскресенье региональная прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором жительница Москвы сообщила об отравлении нескольких семей с детьми на горнолыжном комплексе. Надзорное ведомство сообщало, что туристы почувствовали недомогание после новогоднего угощения. Местные паблики пишут, что восемь взрослых и семь детей отравились сыром и запеченным гусем.
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