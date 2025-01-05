https://ria.ru/20250105/bashkiriya-1992606178.html

Базу отдыха в Башкирии проверяют после сообщения об отравлении москвичей

Базу отдыха в Башкирии проверяют после сообщения об отравлении москвичей - РИА Новости, 05.01.2025

Базу отдыха в Башкирии проверяют после сообщения об отравлении москвичей

Роспотребнадзор проводит проверку на базе отдыха в городе Октябрьский в Башкирии после сообщений об отравлении отдыхающих из Москвы, сообщает ведомство в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T19:53:00+03:00

2025-01-05T19:53:00+03:00

2025-01-05T20:26:00+03:00

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 5 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор проводит проверку на базе отдыха в городе Октябрьский в Башкирии после сообщений об отравлении отдыхающих из Москвы, сообщает ведомство в Telegram-канале."Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований", — говорится в публикации.Служба по надзору также проверит информацию о некачественном питании и антисанитарии, включая наличие мышей и следов их обитания. В случае выявления нарушений юридическому лицу дадут рекомендации и предписания по их устранению. Работу на объекте проводят совместно с прокуратурой и Следственным комитетом.Группе отдыхающих на горнолыжном комплексе "Уязы-Тау", которые лечились самостоятельно, порекомендовали обратиться за медицинской помощью.Ранее в воскресенье региональная прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором жительница Москвы сообщила об отравлении нескольких семей с детьми на горнолыжном комплексе. Надзорное ведомство сообщало, что туристы почувствовали недомогание после новогоднего угощения. Местные паблики пишут, что восемь взрослых и семь детей отравились сыром и запеченным гусем.

https://ria.ru/20241230/moskva-1992096459.html

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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия, республика башкортостан