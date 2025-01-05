https://ria.ru/20250105/bajden-1992549072.html

Байден загнал США в долговую яму

Байден загнал США в долговую яму - РИА Новости, 05.01.2025

Байден загнал США в долговую яму

Президент США Джо Байден завершает свой первый и последний срок пребывания у власти, оставляя американцев со смешанными чувствами относительно ситуации в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T07:06:00+03:00

2025-01-05T07:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Джо Байден завершает свой первый и последний срок пребывания у власти, оставляя американцев со смешанными чувствами относительно ситуации в экономике. Сумев избежать рецессии и обеспечив масштабные инвестиции в инфраструктуру, Байден за 4 года загнал правительство и население в невиданную долговую яму, повысил уровень банкротств, а с ним и число бездомных, вынужденных бороться за выживание на улицах американских городов. Подробнее об экономических достижениях и антирекордах 46-го президента США - в материале РИА Новости. Рост ВВП при снижении доли в мире Самым простым мерилом ситуации в экономике США американские власти привыкли считать динамику ВВП. В этом отношении уходящей демократической администрации, как ни странно, оказала поддержку пандемия. Дональд Трамп в 2020-м проиграл Байдену на пике проблем, вызванных коронавирусом, в результате которых ВВП США в реальном выражении в тот год сократился на 2,2% по данным Международного валютного фонда (МВФ). Масштабные программы финансовой поддержки бизнеса и населения позволили американской экономике в 2021 году "выстрелить" на 6,1%. Однако уже год спустя рост составил лишь 2,5%, а в 2023-м - 2,9%, согласно оценкам МВФ. По итогам 2024-го показатель ожидается на уровне 2,8%, согласно прогнозу фонда. Огромная часть средств, которую власти США направили на поддержку американцев в годы пандемии, оказалась попросту разворована. В декабре 2024 года конгресс США опубликовал шокирующие данные по итогам двухлетнего расследования. В результате мошеннических схем при выплатах государственной помощи за время пандемии было похищено свыше четверти триллиона долларов. Преступники нанесли американским налогоплательщикам ущерб в более чем 191 миллиард долларов, воспользовавшись федеральной системой страхования по безработице. Еще не менее 64 миллиардов долларов госсредств оказались похищены в результате "программы защиты зарплат": власти предоставляли американцам помощь в виде займов, которые списывались, если средства были использованы для компенсации трудностей, вызванных пандемией. В целом же доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, показывают расчеты РИА Новости, основанные на данных Всемирного банка и МВФ. Туманные инвестиции и призрачные рабочие местаМожет показаться, что усилия демократов по развитию экономики не прошли даром. По подсчетам Белого дома, за время администрации Байдена частные компании объявили об обязательствах по инвестициям в различные технологические секторы США на сумму 1 триллион долларов. Наибольшая часть приходится на производство полупроводников и электроники - 446 миллиардов. Из остальных ключевых направлений - электромобили и батареи, чистая энергетика, биопроизводство и тяжелая промышленность. Однако прямые иностранные инвестиции, согласно официальным расчетам Бюро экономического анализа США, демонстрируют картину в динамике, которая едва ли может говорить об успехах демократа. В 2021 году новые прямые иностранные инвестиции в американскую экономику составляли более 350 миллиардов долларов. Уже на следующий год показатель рухнул до 206 миллиардов, а в 2023-м и вовсе опустился до менее чем 148 миллиардов долларов, что значительно ниже среднего значения за 2014-2022 годы на уровне 265,6 миллиарда. Не менее сомнительным оказался и рост занятости. За время своего президентства Байден не переставал говорить о том, каких успехов он добивается на поприще рынка труда, создавая новые рабочие места и борясь с безработицей. Тем не менее, по данным Бюро статистики труда США, уровень занятости в Америке все последние годы остается на уровне 60% и ниже, не дотягивая до рекорда Трампа в 61,1%, на который тот вывел страну прямо к началу пандемии в феврале 2020-го. Еще одной ложкой дегтя для уходящего президента стала выявленная в августе 2024 года ошибка министерства труда США. Оказалось, что ведомство раздуло собственные оценки по созданию новых рабочих мест с апреля 2023-го по март 2024-го, "нарисовав" лишние 818 тысяч мест, которые на самом деле не были созданы. Что до реальных рабочих мест, то подсчеты РИА Новости, основанные на данных статистического бюро США, показывают, что доля мигрантов в общем числе занятого населения Штатов к концу президентства Байдена составила почти пятую часть, увеличившись с начала его срока на 2,3 процентного пункта. Таким образом, дешевый труд иностранных мигрантов, многие из которых миллионами проникали в США нелегальным способом, оказался подспорьем для демократа. Заоблачный долг старны и населения Оценивать достижения Байдена на посту президента США невозможно без взгляда на уровень государственного долга. Восемнадцатого января 2001 года бывший президент США Билл Клинтон в своем заключительном обращении к нации выражал надежду увидеть Америку свободной от долгов. "Мы превратили рекордные дефициты в рекордные профициты и смогли выплатить 600 миллиардов долларов нашего государственного долга - на пути к тому, чтобы к концу десятилетия впервые с 1835 года полностью избавиться от долгов", - говорил он американцам. Тем надеждам не суждено было сбыться. При Байдене госдолг продолжил безостановочный рост и на данный момент составляет почти 36,2 триллиона долларов, значительно превышая размер экономики. Хуже того, по расчетам американского минфина, правительство США в 2024 году впервые в своей истории заплатило свыше 1 триллиона долларов одних только процентов по национальному долгу. С полным отсутствием контроля американского правительства над государственными обязательствами могут сравниться только сами американцы, которые столь же активно при Байдене загоняли себя в долговую яму. К моменту прихода Трампа в Белый дом в январе 2017 года общие долги американских граждан составляли 12,57 триллиона долларов, свидетельствуют данные федерального резервного банка Нью-Йорка. За четыре года его первой администрации бремя населения США увеличилось на 2 триллиона долларов до 14,56 триллиона. Однако при Байдене американцам пришлось куда сильнее погрузиться в долги. Еще даже не окончательные данные, отражающие ситуацию на конец третьего квартала 2024 года, показывают рост до 17,94 триллиона долларов. Получается, что за 4 года при демократе долги населения выросли на 3,38 триллиона, что оказалось одним из крупнейших скачков долга американцев. Он лишь незначительно уступает второму сроку Джорджа Буша-младшего, когда в период порожденного Штатами глобального финансового кризиса население США было вынуждено набрать долгов на 3,64 триллиона долларов. Рост банкротств, бедности и числа бездомных Неутешительно в годы правления Байдена смотрелась динамика еще одного показателя, отражающего ситуацию в экономике. Данные Американского института банкротств (ABI) и судов США показывают, что начиная с 2010 года количество заявлений от физических лиц и организаций на признание банкротств неуклонно снижалось. Так, если в последний год президентства Барака Обамы в 2016-м показатель составил почти 795 тысяч обращений, то в последний год первой администрации Дональда Трампа - уже около 544,5 тысячи. Что до Байдена, то если в начале его президентства число банкротств по инерции продолжало сокращаться и снизилось до 387,7 тысячи по итогам 2022 года, то уже в 2023 году тренд изменился и показатель достиг 453 тысяч. Только с января по сентябрь 2024 года в США было подано свыше 504 тысяч заявлений о банкротстве. Всего по итогам года показатель, вероятнее всего, вырастет еще сильнее. Едва ли Байден запомнится американцам и как президент, успешно поборовший бедность в своей собственной стране, поскольку и здесь ему оказалось нечем похвастаться перед избирателями. Данные американского бюро статистики показывают, что по итогам заключительного года президентства Трампа дополнительный показатель бедности (Supplemental Poverty Measure, SPM), который измеряет долю населения, испытывающего нехватку денег, сократился до 9,1%. В отличие от чистого уровня бедности, дополнительный показатель учитывает еще и уплачиваемые налоги, расходы по работе и неденежные ресурсы. Байдену в первый год у власти удалось сократить его до 7,8%, но затем тренд резко изменился. В 2022 году дополнительный показатель бедности вырос до 12,4%, а к концу 2023-го и вовсе поднялся до 12,9% или почти до 43 миллионов человек в абсолютном выражении. В совокупности все перечисленные факторы не могли не повлиять на число бездомных, которые уже стали мрачной отличительной чертой множества американских городов. Как подсчитало министерство жилищного строительства и городского развития США, по итогам первого срока Трампа в Штатах числились бездомными почти 580,5 тысяч человек. Последний опубликованный отчет ведомства демонстрирует, что Байдену только за первые три года "удалось" увеличить уровень бездомности до более чем 653 тысяч. Это значение оказалось максимальным за все время наблюдений с 2007 года. Надежды на улучшение ситуации по итогам 2024 года нет. Как отмечала газета Wall Street Journal в сентябре, число бездомных в США продолжает расти и у Байдена есть все шансы завершить свое правление, побив собственный антирекорд по уровню бездомности по итогам последнего года пребывания у власти.

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https://ria.ru/20240918/ssha-1973299084.html

https://ria.ru/20250103/ssha-1992371727.html

https://ria.ru/20241101/bayden-1981260828.html

https://ria.ru/20241204/putin-1987365559.html

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Дарья Буймова

экономика, сша, америка, нью-йорк (город), джо байден, дональд трамп, билл клинтон