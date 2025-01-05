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В ДТП с автобусом в Карелии пострадали жители Курской области - РИА Новости, 05.01.2025
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17:07 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/avtobus-1992592452.html
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали жители Курской области
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали жители Курской области - РИА Новости, 05.01.2025
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали жители Курской области
В автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, находились семь жителей Курской области, двое из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:07:00+03:00
2025-01-05T17:07:00+03:00
происшествия
курская область
питкярантский район
александр хинштейн
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, находились семь жителей Курской области, двое из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Среди пассажиров опрокинувшегося в Карелии автобуса, по предварительным данным, 7 человек - жители Курской области. Двое из них в результате ДТП госпитализированы. Одна из женщин - в тяжёлом состоянии. На реанимобиле ее доставляют в республиканскую больницу. Второй пострадавший находится в Сартавальской ЦРБ", - написал Хинштейн. Он отметил, что связался с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, а руководители правительства Курской области из Минздрава и Минтранса находятся на постоянном контакте с коллегами из республики. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. "Для всех курян, желающих вернуться домой, сейчас организовываем транспортную доставку. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил врио губернатора. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП.
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курская область
питкярантский район
республика карелия
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Кадры с места ДТП в Карелии
В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства.
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происшествия, курская область, питкярантский район, александр хинштейн, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Происшествия, Курская область, Питкярантский район, Александр Хинштейн, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали жители Курской области

Хинштейн: в перевернувшемся в Карелии автобусе было 7 жителей Курской области

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, находились семь жителей Курской области, двое из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Среди пассажиров опрокинувшегося в Карелии автобуса, по предварительным данным, 7 человек - жители Курской области. Двое из них в результате ДТП госпитализированы. Одна из женщин - в тяжёлом состоянии. На реанимобиле ее доставляют в республиканскую больницу. Второй пострадавший находится в Сартавальской ЦРБ", - написал Хинштейн.
Он отметил, что связался с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, а руководители правительства Курской области из Минздрава и Минтранса находятся на постоянном контакте с коллегами из республики. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
"Для всех курян, желающих вернуться домой, сейчас организовываем транспортную доставку. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил врио губернатора.
По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Появились подробности о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Карелии
Вчера, 16:49
 
ПроисшествияКурская областьПиткярантский районАлександр ХинштейнАртур ПарфенчиковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Карелия
 
 
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