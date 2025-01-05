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В ДТП с автобусом в Карелии пострадали жители Курской области

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали жители Курской области - РИА Новости, 05.01.2025

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали жители Курской области

В автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, находились семь жителей Курской области, двое из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:07:00+03:00

2025-01-05T17:07:00+03:00

2025-01-05T17:07:00+03:00

происшествия

курская область

питкярантский район

александр хинштейн

артур парфенчиков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, находились семь жителей Курской области, двое из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Среди пассажиров опрокинувшегося в Карелии автобуса, по предварительным данным, 7 человек - жители Курской области. Двое из них в результате ДТП госпитализированы. Одна из женщин - в тяжёлом состоянии. На реанимобиле ее доставляют в республиканскую больницу. Второй пострадавший находится в Сартавальской ЦРБ", - написал Хинштейн. Он отметил, что связался с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, а руководители правительства Курской области из Минздрава и Минтранса находятся на постоянном контакте с коллегами из республики. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. "Для всех курян, желающих вернуться домой, сейчас организовываем транспортную доставку. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил врио губернатора. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП.

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курская область

питкярантский район

республика карелия

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Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T17:07 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, питкярантский район, александр хинштейн, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия