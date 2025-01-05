https://ria.ru/20250105/avtobus-1992590604.html
Появились подробности о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Карелии
Появились подробности о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Карелии - РИА Новости, 05.01.2025
Появились подробности о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Карелии
Среди туристов, находящихся в опрокинувшемся автобусе в Карелии, есть восемь жителей Белгородской области, предварительно, госпитализация никому из них не... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:49:00+03:00
2025-01-05T16:49:00+03:00
2025-01-05T16:51:00+03:00
туризм
происшествия
белгородская область
республика карелия
питкярантский район
вячеслав гладков
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992578250_0:21:1180:684_1920x0_80_0_0_bb35a6f6a5a23408bdd867648af75fa6.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Среди туристов, находящихся в опрокинувшемся автобусе в Карелии, есть восемь жителей Белгородской области, предварительно, госпитализация никому из них не потребовалась, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сегодня в Карелии произошло ДТП — автобус съехал в кювет. К сожалению, есть пострадавшие… В автобусе ехали 8 наших жителей. По имеющейся информации, госпитализация никому из них не потребовалась", - написал Гладков. Он отметил, что находится на связи с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, а министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников оперативно получает сведения от Федерального центра медицины катастроф. "В случае, если кому-то из наших пострадавших жителей нужна помощь, они, их родные и близкие могут обратиться ко мне в соцсетях, в мою приёмную или в министерство здравоохранения Белгородской области. Мы эту помощь обязательно окажем! Продолжаем следить за ситуацией", - добавил губернатор. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП.
https://ria.ru/20250105/avtobus-1992575743.html
белгородская область
республика карелия
питкярантский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992578250_35:0:1134:824_1920x0_80_0_0_973748bd2482e534bcdc4f43c6dadee7.jpg
Кадры с места ДТП в Карелии
В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах.
Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства.
2025-01-05T16:49
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, республика карелия, питкярантский район, вячеслав гладков, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Происшествия, Белгородская область, Республика Карелия, Питкярантский район, Вячеслав Гладков, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
Появились подробности о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Карелии
Гладков: в опрокинувшемся в Карелии автобусе ехали восемь белгородских туристов