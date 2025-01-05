https://ria.ru/20250105/avtobus-1992590604.html

Появились подробности о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Карелии

Появились подробности о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Карелии - РИА Новости, 05.01.2025

Появились подробности о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Карелии

Среди туристов, находящихся в опрокинувшемся автобусе в Карелии, есть восемь жителей Белгородской области, предварительно, госпитализация никому из них не... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:49:00+03:00

2025-01-05T16:49:00+03:00

2025-01-05T16:51:00+03:00

туризм

происшествия

белгородская область

республика карелия

питкярантский район

вячеслав гладков

артур парфенчиков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Среди туристов, находящихся в опрокинувшемся автобусе в Карелии, есть восемь жителей Белгородской области, предварительно, госпитализация никому из них не потребовалась, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сегодня в Карелии произошло ДТП — автобус съехал в кювет. К сожалению, есть пострадавшие… В автобусе ехали 8 наших жителей. По имеющейся информации, госпитализация никому из них не потребовалась", - написал Гладков. Он отметил, что находится на связи с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, а министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников оперативно получает сведения от Федерального центра медицины катастроф. "В случае, если кому-то из наших пострадавших жителей нужна помощь, они, их родные и близкие могут обратиться ко мне в соцсетях, в мою приёмную или в министерство здравоохранения Белгородской области. Мы эту помощь обязательно окажем! Продолжаем следить за ситуацией", - добавил губернатор. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП.

https://ria.ru/20250105/avtobus-1992575743.html

белгородская область

республика карелия

питкярантский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T16:49 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, республика карелия, питкярантский район, вячеслав гладков, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм