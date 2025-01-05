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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек - РИА Новости, 05.01.2025
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14:58 05.01.2025 (обновлено: 15:26 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/avtobus-1992582035.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек - РИА Новости, 05.01.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек
Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в соцсети... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:58:00+03:00
2025-01-05T15:26:00+03:00
происшествия
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в соцсети "ВКонтакте"."Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое — в тяжелом состоянии в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести", — написал он.Ранее сообщалось о семи пострадавших, из них четверо дети.По словам министра, из-за сложных погодных условий вертолет санавиации вылететь не смог. "На помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась на реанимобиле врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи", — добавил Охлопков.Авария произошла на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе, вблизи поселка Ляскеля. Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Главк Следственного комитета по Карелии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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60
353
60
Кадры с места ДТП в Карелии
В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства.
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происшествия, республика карелия
Происшествия, Республика Карелия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек

Минздрав Карелии: медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с автобусом

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в соцсети "ВКонтакте".
"Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое — в тяжелом состоянии в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести", — написал он.
Ранее сообщалось о семи пострадавших, из них четверо дети.
По словам министра, из-за сложных погодных условий вертолет санавиации вылететь не смог.
"На помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась на реанимобиле врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи", — добавил Охлопков.
Авария произошла на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе, вблизи поселка Ляскеля. Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона.
Главк Следственного комитета по Карелии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
 
ПроисшествияРеспублика Карелия
 
 
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