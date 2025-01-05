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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек - РИА Новости, 05.01.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек

Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в соцсети... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:58:00+03:00

2025-01-05T14:58:00+03:00

2025-01-05T15:26:00+03:00

происшествия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в соцсети "ВКонтакте"."Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое — в тяжелом состоянии в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести", — написал он.Ранее сообщалось о семи пострадавших, из них четверо дети.По словам министра, из-за сложных погодных условий вертолет санавиации вылететь не смог. "На помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась на реанимобиле врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи", — добавил Охлопков.Авария произошла на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе, вблизи поселка Ляскеля. Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Главк Следственного комитета по Карелии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

республика карелия

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Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T14:58 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика карелия