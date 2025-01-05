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Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала

Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала - РИА Новости, 05.01.2025

Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала

Туристический автобус, в ДТП с которым пострадали 7 человек, в том числе 4 детей, направлялся в парк Рускеала, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:47:00+03:00

2025-01-05T13:47:00+03:00

2025-01-05T13:47:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Туристический автобус, в ДТП с которым пострадали 7 человек, в том числе 4 детей, направлялся в парк Рускеала, сообщает пресс-служба МВД по региону. "По предварительным данным, водитель туристического автобуса Yutong, направлявшегося по маршруту Кондопога-Рускеала, не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - сообщает пресс-служба.По данным МВД, в автобусе находились 2 водителя, а также 42 пассажира, из них 4 детей. "Известно, что в ДТП пострадали четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Общее количество пострадавших уточняется", - добавили в полиции. В данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и спецслужбы, которые устраняют последствия аварии.

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Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T13:47 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика карелия, дтп, новости - туризм