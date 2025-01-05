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Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала - РИА Новости, 05.01.2025
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Туризм
 
13:47 05.01.2025
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Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала
Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала - РИА Новости, 05.01.2025
Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала
Туристический автобус, в ДТП с которым пострадали 7 человек, в том числе 4 детей, направлялся в парк Рускеала, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:47:00+03:00
2025-01-05T13:47:00+03:00
туризм
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Туристический автобус, в ДТП с которым пострадали 7 человек, в том числе 4 детей, направлялся в парк Рускеала, сообщает пресс-служба МВД по региону. "По предварительным данным, водитель туристического автобуса Yutong, направлявшегося по маршруту Кондопога-Рускеала, не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - сообщает пресс-служба.По данным МВД, в автобусе находились 2 водителя, а также 42 пассажира, из них 4 детей. "Известно, что в ДТП пострадали четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Общее количество пострадавших уточняется", - добавили в полиции. В данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и спецслужбы, которые устраняют последствия аварии.
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Кадры с места ДТП в Карелии
В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства.
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происшествия, республика карелия, дтп, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Республика Карелия, ДТП, Новости - Туризм
Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала

МВД: перевернувшийся на трассе в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Туристический автобус, в ДТП с которым пострадали 7 человек, в том числе 4 детей, направлялся в парк Рускеала, сообщает пресс-служба МВД по региону.
"По предварительным данным, водитель туристического автобуса Yutong, направлявшегося по маршруту Кондопога-Рускеала, не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - сообщает пресс-служба.
По данным МВД, в автобусе находились 2 водителя, а также 42 пассажира, из них 4 детей. "Известно, что в ДТП пострадали четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Общее количество пострадавших уточняется", - добавили в полиции.
В данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и спецслужбы, которые устраняют последствия аварии.
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