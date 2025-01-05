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При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 05.01.2025 (обновлено: 18:48 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ataka-1992594721.html
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека - РИА Новости, 05.01.2025
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека
Два человека получили осколочные ранения после удара беспилотника ВСУ по хутору Екатериновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:41:00+03:00
2025-01-05T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Два человека получили осколочные ранения после удара беспилотника ВСУ по хутору Екатериновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В хуторе Екатериновка Волоконовского района БПЛА ударил по движущемуся автомобилю. В результате получили осколочные ранения женщина и 17-летняя девушка", — написал он.По словам главы региона, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сейчас их доставляют в Валуйскую ЦРБ. Машина, в которой они ехали, получила повреждения, другая информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков. Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по региону 27 беспилотников.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа прошлого года там ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241228/doma-1991876644.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека

Гладков: 2 человека пострадали при атаке дрона ВСУ в хуторе Екатериновка

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Два человека получили осколочные ранения после удара беспилотника ВСУ по хутору Екатериновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В хуторе Екатериновка Волоконовского района БПЛА ударил по движущемуся автомобилю. В результате получили осколочные ранения женщина и 17-летняя девушка", — написал он.
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По словам главы региона, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сейчас их доставляют в Валуйскую ЦРБ.
Машина, в которой они ехали, получила повреждения, другая информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.
Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по региону 27 беспилотников.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа прошлого года там ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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