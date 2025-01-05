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При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека - РИА Новости, 05.01.2025
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека
Два человека получили осколочные ранения после удара беспилотника ВСУ по хутору Екатериновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:41:00+03:00
2025-01-05T17:41:00+03:00
2025-01-05T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Два человека получили осколочные ранения после удара беспилотника ВСУ по хутору Екатериновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В хуторе Екатериновка Волоконовского района БПЛА ударил по движущемуся автомобилю. В результате получили осколочные ранения женщина и 17-летняя девушка", — написал он.По словам главы региона, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сейчас их доставляют в Валуйскую ЦРБ. Машина, в которой они ехали, получила повреждения, другая информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков. Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по региону 27 беспилотников.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа прошлого года там ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241228/doma-1991876644.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека
Гладков: 2 человека пострадали при атаке дрона ВСУ в хуторе Екатериновка