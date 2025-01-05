https://ria.ru/20250105/ataka-1992594721.html

При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека

При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека - РИА Новости, 05.01.2025

При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадали два человека

Два человека получили осколочные ранения после удара беспилотника ВСУ по хутору Екатериновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:41:00+03:00

2025-01-05T17:41:00+03:00

2025-01-05T18:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972976261_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_c112c039300ac43892fa50d073b41694.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Два человека получили осколочные ранения после удара беспилотника ВСУ по хутору Екатериновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В хуторе Екатериновка Волоконовского района БПЛА ударил по движущемуся автомобилю. В результате получили осколочные ранения женщина и 17-летняя девушка", — написал он.По словам главы региона, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сейчас их доставляют в Валуйскую ЦРБ. Машина, в которой они ехали, получила повреждения, другая информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков. Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по региону 27 беспилотников.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа прошлого года там ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241228/doma-1991876644.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины