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Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 05.01.2025 (обновлено: 16:46 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ataka-1992588547.html
Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС
Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.01.2025
Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС
Украинский беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:15:00+03:00
2025-01-05T16:46:00+03:00
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале. "В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет", — говорится в публикации. Прилет дрона пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, уточнили на станции. Атаки ВСУ — это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, подчеркнули там. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20250104/aes-1992530440.html
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энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС

Дрон ВСУ атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале.
"В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет", — говорится в публикации.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
4 января, 21:57
Прилет дрона пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, уточнили на станции.
Атаки ВСУ — это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, подчеркнули там.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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