https://ria.ru/20250105/ataka-1992588547.html

Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС

Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.01.2025

Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС

Украинский беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:15:00+03:00

2025-01-05T16:15:00+03:00

2025-01-05T16:46:00+03:00

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_85fb78f59eaa76d43f49bfbf3c54d69a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале. "В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет", — говорится в публикации. Прилет дрона пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, уточнили на станции. Атаки ВСУ — это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, подчеркнули там. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20250104/aes-1992530440.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия