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При ночной атаке на Ростовскую область пострадал ребенок - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 05.01.2025 (обновлено: 14:58 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ataka-1992580975.html
При ночной атаке на Ростовскую область пострадал ребенок
При ночной атаке на Ростовскую область пострадал ребенок - РИА Новости, 05.01.2025
При ночной атаке на Ростовскую область пострадал ребенок
Ребенок пострадал в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:40:00+03:00
2025-01-05T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
таганрог
происшествия
неклиновский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА", - написал он.Раненый доставлен в больницу скорой медицинской помощи Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни ребенка ничего не угрожает.Ранее Слюсарь сообщил, что силы ПВО с полуночи уничтожили 37 беспилотников в Ростовской области, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
ростовская область
таганрог
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ростовская область, юрий слюсарь , таганрог, происшествия, неклиновский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Таганрог, Происшествия, Неклиновский район
При ночной атаке на Ростовскую область пострадал ребенок

Слюсарь: при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область пострадал ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА", - написал он.
Раненый доставлен в больницу скорой медицинской помощи Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни ребенка ничего не угрожает.
Ранее Слюсарь сообщил, что силы ПВО с полуночи уничтожили 37 беспилотников в Ростовской области, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЮрий СлюсарьТаганрогПроисшествияНеклиновский район
 
 
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