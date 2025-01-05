https://ria.ru/20250105/ataka-1992580975.html
При ночной атаке на Ростовскую область пострадал ребенок
При ночной атаке на Ростовскую область пострадал ребенок - РИА Новости, 05.01.2025
При ночной атаке на Ростовскую область пострадал ребенок
Ребенок пострадал в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:40:00+03:00
2025-01-05T14:40:00+03:00
2025-01-05T14:58:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА", - написал он.Раненый доставлен в больницу скорой медицинской помощи Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни ребенка ничего не угрожает.Ранее Слюсарь сообщил, что силы ПВО с полуночи уничтожили 37 беспилотников в Ростовской области, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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При ночной атаке на Ростовскую область пострадал ребенок
Слюсарь: при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область пострадал ребенок