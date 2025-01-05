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Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина
Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 05.01.2025
Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина
Водитель сельхозтехники получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:10:00+03:00
2025-01-05T14:10:00+03:00
2025-01-05T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 янв- РИА Новости. Водитель сельхозтехники получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке автодороги Черемошное - Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате удара дрона произошло возгорание техники", - написал Гладков.По данным губернатора, в селе Крутой Лог Белгородского района после сбития воздушной цели повреждена кровля жилого дома. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина
Гладков: при атаке дрона на Белгородскую область ранен водитель сельхозтехники