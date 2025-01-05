Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 05.01.2025 (обновлено: 14:34 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ataka-1992577709.html
Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина
Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 05.01.2025
Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина
Водитель сельхозтехники получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:10:00+03:00
2025-01-05T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579694_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_4db8e1ed5960c54b47b0409351c3d670.jpg
БЕЛГОРОД, 5 янв- РИА Новости. Водитель сельхозтехники получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке автодороги Черемошное - Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате удара дрона произошло возгорание техники", - написал Гладков.По данным губернатора, в селе Крутой Лог Белгородского района после сбития воздушной цели повреждена кровля жилого дома. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579694_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dc3e8eefa76103d6210d9d2965ea5af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина

Гладков: при атаке дрона на Белгородскую область ранен водитель сельхозтехники

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона в Белгородской области
Последствия атаки дрона в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона в Белгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 5 янв- РИА Новости. Водитель сельхозтехники получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На участке автодороги Черемошное - Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате удара дрона произошло возгорание техники", - написал Гладков.
По данным губернатора, в селе Крутой Лог Белгородского района после сбития воздушной цели повреждена кровля жилого дома. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала