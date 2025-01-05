https://ria.ru/20250105/ataka-1992577709.html

Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина

Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 05.01.2025

Дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина

Водитель сельхозтехники получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:10:00+03:00

2025-01-05T14:10:00+03:00

2025-01-05T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 янв- РИА Новости. Водитель сельхозтехники получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке автодороги Черемошное - Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате удара дрона произошло возгорание техники", - написал Гладков.По данным губернатора, в селе Крутой Лог Белгородского района после сбития воздушной цели повреждена кровля жилого дома. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков