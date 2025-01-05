https://ria.ru/20250105/ataka-1992547621.html
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА - РИА Новости, 05.01.2025
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА
ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:22:00+03:00
2025-01-05T06:22:00+03:00
2025-01-05T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
грайворон
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ с помощью беспилотников ударили еще по трем населенным пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон на территорию социального объекта с беспилотника сброшено взрывное устройство - в здании повреждено остекление", - написал Гладков.По его данным, в селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, в одной квартире выбило окна. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа из-за сброса взрывного устройства с БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому, выбиты окна в трех частных домах и повреждены еще две машины.
https://ria.ru/20250104/ataka-1992536696.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, грайворон
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Грайворон
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА
Губернатор Гладков: ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта