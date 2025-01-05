https://ria.ru/20250105/ataka-1992547621.html

ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА

ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА - РИА Новости, 05.01.2025

ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА

ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T06:22:00+03:00

2025-01-05T06:22:00+03:00

2025-01-05T06:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

грайворон

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ с помощью беспилотников ударили еще по трем населенным пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон на территорию социального объекта с беспилотника сброшено взрывное устройство - в здании повреждено остекление", - написал Гладков.По его данным, в селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, в одной квартире выбило окна. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа из-за сброса взрывного устройства с БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому, выбиты окна в трех частных домах и повреждены еще две машины.

https://ria.ru/20250104/ataka-1992536696.html

белгородская область

грайворон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, грайворон