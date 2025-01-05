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В Армении арестовали генерала, высмеявшего Пашиняна - РИА Новости, 05.01.2025
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06:30 05.01.2025 (обновлено: 07:35 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/armenija-1992547778.html
В Армении арестовали генерала, высмеявшего Пашиняна
В Армении арестовали генерала, высмеявшего Пашиняна - РИА Новости, 05.01.2025
В Армении арестовали генерала, высмеявшего Пашиняна
Суд арестовал бывшего замначальника генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, высмеявшего в 2021 году премьер-министра страны Никола Пашиняна,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:30:00+03:00
2025-01-05T07:35:00+03:00
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ЕРЕВАН, 5 янв — РИА Новости. Суд арестовал бывшего замначальника генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, высмеявшего в 2021 году премьер-министра страны Никола Пашиняна, говорится в заявлении его адвокатов — Вараздата Арутюняна и Армена Андрикяна.В субботу защита Хачатряна сообщила, что его обвиняют в служебной халатности в военное время, вину генерал не признает."Как и ожидалось, не предоставив (защите. — Прим. ред.) достаточно времени для ознакомления с 1200-страничным делом, судья Масис Мелконян, игнорируя отсутствие обоснованных подозрений и оснований, удовлетворил ходатайство следователя и арестовал генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook*.Там же утверждается, что необоснованность обвинения против Хачатряна и отсутствие оснований для его ареста были полностью подтверждены на судебном заседании, которое длилось около пяти часов. В частности, адвокаты заявили, что это один из редких случаев ареста лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, а абстрактная возможность воспрепятствования следствию опровергается поведением Хачатряна в течение четырехлетнего расследования.В заявлении юристов отмечается также, что по этому уголовному делу приближается истечение срока давности, и их подзащитному не грозит лишение свободы. Адвокаты считают, что к Хачатряну применли дифференцированный подход, его арестовали не для обеспечения хода продолжающегося четыре года следствия, а в качестве наказания за активную политическую и гражданскую позицию, а также для того, чтобы "назначить виновника" поражения в войне. Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО "Вардашен".Хачатряна освободили от должности первого замначальника генштаба в феврале 2021 года, после того как он высмеял слова Пашиняна о комплексах "Искандер". Пашинян тогда заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на десять процентов" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий. После увольнения Хачатряна десятки высокопоставленных армянских военных потребовали отставки Пашиняна.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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в мире, азербайджан, армения, россия, никол пашинян, серж саргсян, ильхам алиев, ссср
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Никол Пашинян, Серж Саргсян, Ильхам Алиев, СССР
В Армении арестовали генерала, высмеявшего Пашиняна

Экс-замначальника генштаба Армении Хачатряна, высмеявшего Пашиняна, арестовали

© Фото : Министерство Обороны Республики АрменияГенерал Тиран Хачатрян
Генерал Тиран Хачатрян - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Генерал Тиран Хачатрян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 янв — РИА Новости. Суд арестовал бывшего замначальника генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, высмеявшего в 2021 году премьер-министра страны Никола Пашиняна, говорится в заявлении его адвокатов — Вараздата Арутюняна и Армена Андрикяна.
В субботу защита Хачатряна сообщила, что его обвиняют в служебной халатности в военное время, вину генерал не признает.
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"Как и ожидалось, не предоставив (защите. — Прим. ред.) достаточно времени для ознакомления с 1200-страничным делом, судья Масис Мелконян, игнорируя отсутствие обоснованных подозрений и оснований, удовлетворил ходатайство следователя и арестовал генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Там же утверждается, что необоснованность обвинения против Хачатряна и отсутствие оснований для его ареста были полностью подтверждены на судебном заседании, которое длилось около пяти часов. В частности, адвокаты заявили, что это один из редких случаев ареста лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, а абстрактная возможность воспрепятствования следствию опровергается поведением Хачатряна в течение четырехлетнего расследования.
В заявлении юристов отмечается также, что по этому уголовному делу приближается истечение срока давности, и их подзащитному не грозит лишение свободы. Адвокаты считают, что к Хачатряну применли дифференцированный подход, его арестовали не для обеспечения хода продолжающегося четыре года следствия, а в качестве наказания за активную политическую и гражданскую позицию, а также для того, чтобы "назначить виновника" поражения в войне. Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО "Вардашен".
Хачатряна освободили от должности первого замначальника генштаба в феврале 2021 года, после того как он высмеял слова Пашиняна о комплексах "Искандер". Пашинян тогда заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на десять процентов" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий. После увольнения Хачатряна десятки высокопоставленных армянских военных потребовали отставки Пашиняна.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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